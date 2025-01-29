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Новости по тегу #Владимир Хлябич

В Беларуси подводят итоги голосования на выборах Президента
29 января 2025 07:19

В Беларуси подводят итоги голосования на выборах Президента

Процесс прошёл без нарушений – в Гродненской области подвели итоги этапа по сбору подписей
17 декабря 2024 13:44

Процесс прошёл без нарушений – в Гродненской области подвели итоги этапа по сбору подписей

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси
11 ноября 2024 19:00

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси

Как узнать адрес участка для голосования и когда в почтовых ящиках появятся приглашения на референдум?
09 февраля 2022 17:35

Как узнать адрес участка для голосования и когда в почтовых ящиках появятся приглашения на референдум?

Идеальный портрет депутата. За кого белорусы готовы проголосовать?
16 сентября 2019 17:23

Идеальный портрет депутата. За кого белорусы готовы проголосовать?