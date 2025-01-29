Новости по тегу #Владимир Хлябич

Более 570 тысяч человек поддержали Александра Лукашенко в Гродненской области. Процесс голосования был максимально открытым.
Результаты свидетельствуют о том, что все инициативные группы работали ответственно, сведя ошибки к минимуму, поэтому дополнительная проверка бланков не потребовалась.
Местом притяжения в городе стала центральная площадь рядом с крупными магазинами – в обеденное время здесь всегда много людей. Прохожие активно интересовались пикетом, как старшее поколение, так и молодежь.
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