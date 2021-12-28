Как увлечение стало делом жизни и почему ёлочные игрушки белорусского производства так популярны? Рассказал владелец фабрики

Новый год и Рождество – пожалуй, самые уютные праздники в году. В эти дни хочется погрузиться в атмосферу волшебства. Главным атрибутом праздника по праву считается елка. О том, как создать новогоднюю атмосферу дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вы знаете, любопытно очень: ваше личное увлечение елочными игрушками с чего началось?

Андрей Бегун, коллекционер, владелец фабрики елочных игрушек и сувенирной продукции:

Оно началось банально с путешествия. Наверное, как у Петра I. Кто что привозит из поездок – магнитики, тарелочки, что-то еще. Я привозил елочные игрушки. Когда их стало очень много, директор Национального исторического музея – это был, по-моему, 2013 год – предложил сделать такую своего рода выставку, чтобы показать общественности, какие игрушки есть. Я совершенно не был музейщиком. Я был в музеях только как, практически, все из нас. Татьяна Савчик:

Как обычные обыватели? Андрей Бегун:

Да. Мы сделали такую выставку от души. Как мы ее видим, простую, может быть, без каких-то музейных изысков. Но она настолько понравилась посетителям, что буквально в первый месяц пришло более 30 тысяч человек. Выставку сделали как раз таки по такому слегка европейскому моменту, когда каждому давалась экскурсия. Потому что все-таки экскурсия – это 80 % успеха любой экспозиции. Были мастер-классы по росписи елочной игрушки, чтобы все могли приобщиться к этому таинству производства. Забрать с собой домой, повесить на елочку свое произведение искусства. Также на выходе был маленький магазинчик, где мы продавали какие-то игрушки. И многие посетители спрашивали: «А где же белорусские игрушки?» Я подумал, а почему бы их не начать производить? Вот так хобби, которое было с одной руки баловством, превратилось практически в дело всей жизни.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А вы продолжаете пополнять свою коллекцию? Вы путешествуете и до сих пор привозите игрушки? Андрей Бегун:

Конечно. Есть ограничения в плане COVID-19. Но в этом году, например, мы посетили Танзанию, поднялись на высшую точку Африки, ну и привезли оттуда парочку игрушек. Татьяна Савчик:

В коллекции есть, насколько мы знаем, такие искусные прямо шедевры. Это коллекция «Санта Эрмитаж». Расскажите о ней. То есть это репродукции знаменитых каких-то полотен? Андрей Бегун:

Да. Нужно понимать, что, когда мы создавали музей, хотелось, чтобы он был интересен всем слоям населения. Мы сделали его в таком ключе, что не только есть какие-то олдскульные вещи, которые, может быть, будут непонятны современному поколению. Есть у нас такая витринка «Санта Эрмитаж» – это елочные игрушки размером 120 миллиметров. Художники нашей фабрики нарисовали на них копии известных картин. Нужно понимать, с одной стороны, что, в принципе, копию сделать… Наталья Надольская:

Это как подковать блоху, мне кажется. Татьяна Савчик:

То есть это белорусские художники?

Андрей Бегун:

Да. А, с другой стороны, стеклянный шар, где любое неловкое движение может привести к тому, что месячный труд над этим шаром превратится в ничто. Поэтому это одна из наших интересных витрин. Но, наверное, самым интересным шаром, раритетным является – мы называем его – шар с венского бала. Конец XIX – начало XX века, елочная игрушка размером с баскетбольный мячик. Причем это не ручная выдувка, это машинная выдувка. Мы пытались найти такой шар, скажем так, аналог ему, чтобы было несколько таких игрушек. Но ни на одном интернет-аукционе, известном нам, мы не нашли. Поэтому, возможно, это последняя игрушка в мире. Журналисты несколько лет назад оценили ее в несколько тысяч евро или долларов. Но нужно понимать, что стоимость любой коллекционной вещи оценивается ровно настолько, за сколько один человек готов ее продать, а второй – купить. Я пока продавать ничего не намерен. Наталья Надольская:

Будем реалистами, ведь сейчас засилье игрушек китайского производства. Они и дешевле, и доступнее, и везде есть. Как игрушкам белорусского производства конкурировать, чем брать? Андрей Бегун:

А легко, вы знаете. Наталья Надольская:

Наверняка же не дешевое удовольствие.