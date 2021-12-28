«Работа очень благородная». Институт Следственного комитета подготовил 24 офицера. Что говорят первые выпускники?

Новости Беларуси. 24 молодых специалиста получили дипломы Института Следственного комитета с присвоением квалификации «следователь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глеб Ильин в 2021 году окончил факультет права БГЭУ. Следователем-внештатником пробовался еще два года назад в Заводском РОСК Минска. После присяги в августе остался здесь полноценно работать. От повышения квалификации не отказался, ведь учеба у практиков самая ценная. Если точности, собранности, концентрации, стрессоустойчивости учат, то полная отдача своему делу и любовь к родине – с рождения.

Глеб Ильин, следователь Заводского РОСК Минска:

Работа очень благородная, интересная и ее цель – обеспечить благо наших граждан, родины. И это, наверное, нисколько не пугает. Бороться с преступным элементом могут сильные по характеру люди. Какими словами напутствовал выпускников Дмитрий Гора – читайте здесь.

Институт Следственного комитета впервые подготовил 24 следователя. Половина из них – девушки. Некоторые грезили о следствии, насмотревшись сериалов. Виктория Литошко тоже за три года в работе не разочаровалась. Видит романтику в суточных дежурствах. Хотя нередко приходится сталкиваться с самыми неприятными проявлениями людей. Говорит, тяжелее всего работать с детьми, которых втянули в распространение наркотиков. Тактику и методики расследования преступлений современности в Институте СК преподают с помощью передовых мировых технологий.

Виктория Литошко, следователь Заводского РОСК Минска:

Насколько я знаю, пока еще генералов-женщин у нас нет, но, может быть, это место ждет. Хотелось бы, конечно, двигаться по карьерной лестнице – плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Конечно, все мы идем, наверное, где-то за мечтой, за карьерой, но в любом случае нужно всегда оставаться человеком.

Огневая и физическая подготовка, изучение правовых дисциплин, осмотры мест происшествий. За 4,5 месяца повышения квалификации, а это тысяча часов, молодые следователи из разных уголков страны успели получить новые знания или усовершенствовать их по специальности «Досудебное уголовное производство». Свое профориентационное образование сегодняшние выпускники получили после окончания различных юридических вузов нашей страны.

Юрий Каменецкий, начальник Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси:

25 июня 2020 года глава государства Александр Григорьевич Лукашенко подписал Указ «О создании Института Следственного комитета». Главной задачей подготовки здесь стало формирование кадрового ядра в интересах ведомства. Настоящих следователей, профессионалов, которые бы надлежащим образом и с полной отдачей могли бы защищать права и законные интересы граждан. Я думаю, что эта задача успешно разрешена. Одной из основных задач в предстоящем периоде Институт ставит проработку различных специализаций. Сегодня нужны следователи, которые расследуют экономические, финансовые преступления, преступления в банковской сфере, занимаются общеуголовными преступлениями, расследуют дорожно-транспортные происшествия. То есть большой спектр специализаций стоит перед Следственным комитетом. Поэтому по каждому этому направлению надо прорабатывать практико-ориентированные программы, чтобы обучить профессионализму будущих следователей, занимающихся расследованием по конкретному направлению деятельности. Конечно, здесь еще одна составляющая очень важна. Это умение пользоваться современной криминалистической техникой. Начиная от квадрокоптера, полиграфа, заканчивая современными программными продуктами, которые стоят на вооружении Следственного комитета. Думаю, что это в будущем поспособствует качеству расследования преступлений.