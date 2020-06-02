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Как увлечь детей садоводством? Выращиваем рассаду в яичной скорлупе

02 июня 2020 07:28
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Дачный сезон уже начался и это самое подходящее время для того, чтобы приучать детей к заботе о растениях. Первое знакомство должно быть увлекательным, поэтому мы предлагаем вырастить рассаду в яичной скорлупе, которую предварительно можно раскрасить в яркие цвета.

Как увлечь детей садоводством? Выращиваем рассаду в яичной скорлупе-1

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Для выращивания в скорлупе идеально подойдут быстрорастущие культуры, например, кресс-салат, пшеница, редис или подсолнечник. Для этого нужно взять семена, замочить их на протяжении 60 часов и буквально через сутки семена прорастут и будут готовы к дальнейшему посеву.

Как увлечь детей садоводством? Выращиваем рассаду в яичной скорлупе-4

Берем яичную скорлупу, помещаем в нее небольшое количество ваты, затем смачиваем ее водой и сеем наши семена, 3-4 штучки в одну скорлупу.

Как увлечь детей садоводством? Выращиваем рассаду в яичной скорлупе-7

Скорлупа является природным удобрением и отлично защищает растения от болезней. Еще один плюс – вам не нужно придумывать дополнительные фиксации – уже есть готовые коробки из-под яиц.

Как увлечь детей садоводством? Выращиваем рассаду в яичной скорлупе-10

Анна Пашкевич:
Контролируйте влажность высеянных семян, и уже через неделю вас порадует молодая зелень.

# Растения и цветы # общество # Анна Пашкевич # Вера Позняк # Фотофакт # растения

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