Как увлечь детей садоводством? Выращиваем рассаду в яичной скорлупе

Дачный сезон уже начался и это самое подходящее время для того, чтобы приучать детей к заботе о растениях. Первое знакомство должно быть увлекательным, поэтому мы предлагаем вырастить рассаду в яичной скорлупе, которую предварительно можно раскрасить в яркие цвета.

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Для выращивания в скорлупе идеально подойдут быстрорастущие культуры, например, кресс-салат, пшеница, редис или подсолнечник. Для этого нужно взять семена, замочить их на протяжении 60 часов и буквально через сутки семена прорастут и будут готовы к дальнейшему посеву.

Берем яичную скорлупу, помещаем в нее небольшое количество ваты, затем смачиваем ее водой и сеем наши семена, 3-4 штучки в одну скорлупу.

Скорлупа является природным удобрением и отлично защищает растения от болезней. Еще один плюс – вам не нужно придумывать дополнительные фиксации – уже есть готовые коробки из-под яиц.