Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. В Беларусь прибудет четвёртая партия медицинской помощи из Китая
Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Китая ждут 2 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже четвертая партия медицинской помощи, отправленная из Пекина за последние два месяца.
На борту – защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и другие медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID-19.
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В формировании груза приняли участие китайские компании и организации, UNICEF, власти города Чунцин, где в 2020 году планируется открытие генерального консульства нашей страны.
Отметим, всего за последние два месяца Китай направил в Беларусь около 112 тонн медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Минск и Пекин продолжают гуманитарное сотрудничество.