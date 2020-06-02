Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. В Беларусь прибудет четвёртая партия медицинской помощи из Китая

Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Китая ждут 2 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже четвертая партия медицинской помощи, отправленная из Пекина за последние два месяца.

На борту – защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и другие медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID-19.

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