По гастрольному графику город пятый, а по факту – всё тот же лес. Три цирка-шапито застряли в Беларуси из-за пандемии

Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цирковая семья – больше 20 артистов и три десятка животных – стала заложником непростой ситуации. Пандемия застала международную команду в областном центре на старте гастролей. Из-за отмены массовых мероприятий их пришлось приостановить, а потом и вовсе уединиться в лесу. Кристина Протосовицкая отправилась по адресу временной стоянки цирка-шапито.

Сергей Чужой, силовой жонглер (Россия):

Я счастлив, что мое человеческое достоинство здесь никто не унижает. Если боюсь – надеваю маску, перчатки, умываюсь, мажусь. Но меня никто не держит. Мы из-за интервью остались здесь – у нас два велосипеда, и мы бы уже были на дороге в Брест.

20 килограммов одной левой. Силовой жонглер из России Сергей Чужой 40 лет в цирковом искусстве. Говорит, даже допустить не мог, что будет поддерживать форму в полевых условиях. Кроны деревьев – крыша нового спортзала. Жена Сергея Кристина – воздушная гимнастка. Говорит, без высоты оттачивать мастерство сложно.

Кристина Чужая, воздушная гимнастка (Россия):

У меня есть турник, у меня есть канат, и поэтому это как-то помогает пережить вынужденный простой в работе. Есть хорошее выражение в латыни sperare contra spem, «без надежды надейся». Вот у нас пока так вот. Но все-таки мы верим, что в ближайшие месяцы начнем работать, потому что очень тяжело: из формы все равно, несмотря на усилия, вылетаешь.

«Д аже бананы привозили ». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом Этот цирк оказался не единственным заложником обстоятельств. Параллельно в Беларуси еще два ждут в Бобруйске и Светлогорске, когда «распогодится» на эпидемиологическом «фронте».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ровно два месяца, как цирковые, привыкшие к кочевому образу жизни, остепенились под Брестом. Артисты из России, Украины, Молдовы. По гастрольному графику это пятый город, а по факту – все тот же лес. Громкий старт гастролей в Пинске в начале апреля, переезд в Брест и вынужденная пауза. Приютили цирковых в учебно-равлекательном центре в двух десятках километров от города.

Иван Голодко, директор цирка-шапито:

Для пребывания, возможно, один из лучших вариантов, где можно было именно переждать ситуацию. Все-таки свежий воздух, есть возможность нормально гулять животным, то есть они не находятся в замкнутых пространствах. В первую очередь переживаем всегда, конечно, за животных.

Выступления расписаны до 20 декабря. Ни один договор не расторгнут – не по-человечески поступать иначе, говорит руководство. И не теряет надежды подарить улыбку зрителю уже в ближайшее время.