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Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»

02 июня 2020 07:14
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Новости Беларуси. Техническое подкрепление. В группу артиллерии 11-й отдельной механизированной бригады поступил усовершенствованный автоматизированный комплекс для управления огнем «Центурион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»-1

Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»-3

Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»-5

На вооружении бригады две модернизированные машины – командира и старшего офицера батареи. Они оснащены новыми высокотехнологичными компонентами отечественного производства. Теперь в машинах установлены современные средства связи и передачи данных, навигации и ориентирования, автономная система энергоснабжения и кондиционирования.

Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»-8

Сергей Валев, командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона:
Сам комплекс, непосредственно специальная аппаратура и приборы сделаны так, что для обучения и работы на нем нет необходимости тратить много часов. Достаточно всего лишь несколько занятий с командирами батарей, старшими офицерами батарей для того, чтобы объяснить принцип работы, научить работать: по принципу «нажал – выполнено».

Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»-11

Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»-13

Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»-15

Машины позволяют не просто управлять огнем, но и проводить разведку с высоким уровнем маневренности. Все технические средства интегрированы в единую систему с помощью программы. Это повысило эффективность и качество боевого управления подразделениями. А практика в условиях полигона показала, что время управления артиллерийским дивизионом сократилось в 4-5 раз.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Валев # Фотофакт

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