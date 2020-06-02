Техническое подкрепление для белорусской артиллерии. Как работает автоматизированный комплекс управления огнём «Центурион»

Новости Беларуси. Техническое подкрепление. В группу артиллерии 11-й отдельной механизированной бригады поступил усовершенствованный автоматизированный комплекс для управления огнем «Центурион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вооружении бригады две модернизированные машины – командира и старшего офицера батареи. Они оснащены новыми высокотехнологичными компонентами отечественного производства. Теперь в машинах установлены современные средства связи и передачи данных, навигации и ориентирования, автономная система энергоснабжения и кондиционирования.

Сергей Валев, командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона:

Сам комплекс, непосредственно специальная аппаратура и приборы сделаны так, что для обучения и работы на нем нет необходимости тратить много часов. Достаточно всего лишь несколько занятий с командирами батарей, старшими офицерами батарей для того, чтобы объяснить принцип работы, научить работать: по принципу «нажал – выполнено».