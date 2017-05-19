Как устроиться на работу подростку летом: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Как правильно искать подработку? Какие документы нужны? Это и другие вопросы трудоустройства несовершеннолетних обсуждали в программе «Открытый разговор» заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич и главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников образования и науки Лариса Манюк.
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