Как правильно должен быть оформлен трудовой договор на ребёнка?

Новости Беларуси. На что нужно обратить внимание, чтобы несовершеннолетнего не обманули, рассказали в программе «Открытый разговор».

Лариса Манюк, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Правильный приём на работу – это трудовой договор. В трудовом договоре, в соответствии со статьёй 19-ой Трудового кодекса, должно быть обозначено, в обязательном порядке – режим работы, время отдыха, оплата труд.

Илона Волынец, СТВ:

Трудовой договор для подростка и для взрослого отличаются?

Лариса Манюк:

Конституция гарантирует, что несовершеннолетние имеют право на труд и право на вознаграждение такое же, как совершеннолетние работники.