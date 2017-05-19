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Какие документы нужны подростку для трудоустройства?

19 мая 2017 17:10
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Новости Беларуси. Что нужно иметь несовершеннолетнему при устройстве на работу, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Для того, чтобы получить направление на работу, он должен прийти с документом, удостоверяющим личность, в отдел трудоустройства по месту жительства, по месту регистрации.

И справочка из учебного заведения.

Когда наниматель принимает его на работу, опять-таки, нужен документ, удостоверяющий личность. При наличии трудовой книжки – трудовая книжка. Необходима медицинская справка. И, если этому ребёнку от 14 до 16, то разрешение, заявление одного из родителей. 

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# общество # Работа в Беларуси

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