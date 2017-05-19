Сколько часов могут работать дети?

Новости Беларуси. Какие ограничения есть в отношении продолжительности рабочего дня несовершеннолетних, рассказали в программе «Открытый разговор».

Лариса Манюк, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Продолжительность рабочего дня для детей с 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут, для 16-18 лет – 7 часов. А для тех, кто работает во время учебного процесса, соответственно, половина нормы той, которую мы обозначили.

Илона Волынец, СТВ:

А, если ребенок может и хочет работать больше? И родители не против.

Лариса Манюк:

Нет, нельзя. Это очень строго. Вообще, труд несовершеннолетних охраняется государством – повышенная социальная и правовая защита. Нельзя принять ребёнка на работу, если он не прошёл предварительный медицинский осмотр.

Не может ребёнок работать ночью.

А ночное время – это с 10 до 6. Даже, если его работа занимает часть какую-то ночного периода. Всё равно не может. Его нельзя привлечь к работе в выходные, в государственные праздники, праздничные дни. Он не может работать сверхурочно, он не может работать там, где необходима материальная ответственность.