Есть ли вакансии на лето для белорусских подростков?

Новости Беларуси. Будет ли в этом сезоне работа для несовершеннолетних, рассказали в программе «Открытый разговор».

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Те вакансии, которые ранее предлагались для трудоустройства молодёжи – их на сегодняшний день значительно меньше. Чтобы стимулировать нанимателей в организации временной занятости для молодёжи, мы сегодня финансируем такие проекты.

У нас сегодня 186 объектов в городе, которые мы финансируем.

Это учреждения общего среднего образования, учреждения дополнительного образования, коммунальные организации, наш зоопарк.