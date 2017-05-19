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Есть ли вакансии на лето для белорусских подростков?

19 мая 2017 17:10
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Новости Беларуси. Будет ли в этом сезоне работа для несовершеннолетних, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Те вакансии, которые ранее предлагались для трудоустройства молодёжи – их на сегодняшний день значительно меньше. Чтобы стимулировать нанимателей в организации временной занятости для молодёжи, мы сегодня финансируем такие проекты.

У нас сегодня 186 объектов в городе, которые мы финансируем.

Это учреждения общего среднего образования, учреждения дополнительного образования, коммунальные организации, наш зоопарк. 

Как устроиться на работу подростку летом: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси

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