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С какого возраста может работать ребёнок?

19 мая 2017 17:10
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Новости Беларуси. Какие правила действуют в отношении трудоустройства несовершеннолетних, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Илона Волынец, СТВ:
Исходя из действующего законодательства, ребёнок может работать с 14 лет, правильно?

Лариса Манюк, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников образования и науки:
В законодательстве написано, что трудовой договор заключается с лицом, которое достигло 16 лет. Но может быть и 14.

Но, при этом, в обязательном порядке должно быть письменное разрешение одного из родителей, усыновителя или попечителя.

Если наниматель принял на работу ребёнка, которому нет 14 лет, или которому есть 14 лет, но нет такого письменного разрешения – он будет подвергнут штрафу и на него будет наложено взыскание.

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# общество # Работа в Беларуси

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