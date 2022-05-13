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Белорусы завоевали 4 медали во второй состязательный день чемпионата РБ по велоспорту

13 мая 2022 19:58
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Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый чемпионат Республики Беларусь по велоспорту на треке. В 2022 году форум приобрел статус международного, участие в нем принимают и сильнейшие российские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы завоевали 4 медали во второй состязательный день чемпионата РБ по велоспорту-1

Во второй состязательный день определились победители в командном спринте и гонке преследования, а также в скретче. В копилке белорусской сборной 4 медали. Чемпионом в скретче стал национальный рекордсмен Евгений Королек. В командном спринте у нашего женского трио бронзовые медали. Успешно выступили белоруски и в преследовании. На пьедестал поднялись два наших квартета, в активе которых золотые и бронзовые награды.  

Наталья Цилинская: «Любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями» (подробнее тут).  

# Велосипед # общество # Евгений Королек # Фотофакт

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