Белорусы завоевали 4 медали во второй состязательный день чемпионата РБ по велоспорту

Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый чемпионат Республики Беларусь по велоспорту на треке. В 2022 году форум приобрел статус международного, участие в нем принимают и сильнейшие российские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй состязательный день определились победители в командном спринте и гонке преследования, а также в скретче. В копилке белорусской сборной 4 медали. Чемпионом в скретче стал национальный рекордсмен Евгений Королек. В командном спринте у нашего женского трио бронзовые медали. Успешно выступили белоруски и в преследовании. На пьедестал поднялись два наших квартета, в активе которых золотые и бронзовые награды.