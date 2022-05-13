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Система налажена. Как в Беларуси проводится работа с гражданами?

13 мая 2022 19:24
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Новости Беларуси. Выстроенная в Беларуси система работы с гражданами дает положительные результаты. Регулярное общение вертикали власти с населением позволяет сегодня говорить о снижение числа поступающих обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Система налажена. Как в Беларуси проводится работа с гражданами?-1

В то же время необходимо подстраиваться и под реалии современности. Речь о совершенствовании порядка подачи и работы с электронными обращениями. В эпоху активной информатизации этому вопросу самое пристальное внимание. Эксперты-практики сегодня обсуждают внедрение новых подходов, возможность создания автоматизированной базы обращений и другие эффективные новации. В волнующие людей проблемы детально вникают и парламентарии. Это важнейшее направление в их деятельности. На регулярной основе проводятся прямые телефонные линии, приемы по личным вопросам, выездные приемы в регионах, встречи в трудовых коллективах.  

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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