Лазуткин: Что там было до – никого не интересует. Есть только 24 февраля, когда большая Россия напала на маленького Зеленского

Андрей Лазуткин, политолог:

По поводу орков, сегодня это из каждого утюга. Но если мы посмотрим, как это освещалось последние 8 лет, то что такое ДНР? Это какие-то вооруженные бомжи, наркоманы, которых русские там подобрали где-то. На самом деле воюют русские, а бомжи и наркоманы – это какая-то картинка для СМИ российских. И все, не более того. Украинская сторона показывала, что мы реально воюем с Россией все эти 8 лет, что там нет наших граждан, что если там кто-то есть, то это предатели, коллаборационисты. А если это предатели, то почему по ним не ударить артиллерией? По Донецку. И вот они спокойно по нему били, без всяких угрызений совести. То есть там же не русские были – были бывшие граждане Украины, такие же самые. И вот эти все вопросы, они все сегодня замылены. Что там было до – никого не интересует. А вот есть только 24 февраля, когда большая Россия напала на маленького Зеленского, который героически обороняется. То есть все упростили совсем. Это же не так.

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Лазуткин: Сегодня то оружие, которое надо утилизировать, они просто загоняют на Украину