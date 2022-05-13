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Лазуткин: Что там было до – никого не интересует. Есть только 24 февраля, когда большая Россия напала на маленького Зеленского

13 мая 2022 19:40
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Будет ли война? Уже несколько недель этот вопрос висит в воздухе. Наш Президент делает все, чтобы защитить белорусский народ от этой опасности. Войска тренируются, «оборонка» работает на полную. Кто поджигает регион и как не дать разгореться общеевропейскому пожару? Об этом говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую».

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот как говорят западные, а тем более украинские СМИ: орки, всех насилуют, убивают, избивают, всех подряд расстреливают.

Лазуткин: Что там было до – никого не интересует. Есть только 24 февраля, когда большая Россия напала на маленького Зеленского-1

Андрей Лазуткин, политолог:
По поводу орков, сегодня это из каждого утюга. Но если мы посмотрим, как это освещалось последние 8 лет, то что такое ДНР? Это какие-то вооруженные бомжи, наркоманы, которых русские там подобрали где-то. На самом деле воюют русские, а бомжи и наркоманы – это какая-то картинка для СМИ российских. И все, не более того. Украинская сторона показывала, что мы реально воюем с Россией все эти 8 лет, что там нет наших граждан, что если там кто-то есть, то это предатели, коллаборационисты. А если это предатели, то почему по ним не ударить артиллерией? По Донецку. И вот они спокойно по нему били, без всяких угрызений совести. То есть там же не русские были – были бывшие граждане Украины, такие же самые. И вот эти все вопросы, они все сегодня замылены. Что там было до – никого не интересует. А вот есть только 24 февраля, когда большая Россия напала на маленького Зеленского, который героически обороняется. То есть все упростили совсем. Это же не так.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Владимир Зеленский # Фотофакт

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