Об убийстве Дарьи Дугиной, Дне независимости Украины и годовщине выхода Лукашенко к ОМОНу. Поговорили с Алексеем Талаем

Гость рубрики «Тайные пружины политики» – Алексей Талай, общественный деятель и паралимпийский чемпион. Григорий Азаренок, СТВ:

Перед тем как приехать в студию, вы были у российского посольства, возложили цветы в память о зверски убитой, взорванной подло, трусливо Дарье Дугиной. Как вы отреагировали на эту трагедию? «Она противодействовала и пятой колонне, информационным технологиям по запудриванию мозгов»

Алексей Талай, общественный деятель, паралимпийский чемпион:

Боль, со слезами на глазах, плакал, не скрывая слез. Супруга вытирала слезы, которые просто текли по ее рукам. Я как отец просто видел, как эта девочка самоотверженно старается во благо своей страны, Родины, как она переживает за людей Украины, как она делала все возможное, чтобы все было хорошо. Это удар для каждого из нас, вообще для человека это неприемлемо, смерть такой яркой звездочки, только на взлете, 29 лет. Все только начиналось. Такая мудрость, такая сила, компетентность по многих важным именно сейчас вопросам. Горе. Это для нас, белорусов, большое горе. Григорий Азаренок:

Но они просчитались. Мы видели, как отец стойко все перенес и сразу же написал о том, что лучшей памятью о ней будет наша общая победа. Алексей Талай:

Александр, конечно, герой. Это сильный духом человек, мужественный. Не знаю, можно ли сказать… К такому, наверное, никто никогда не сможет подготовиться, но этот человек врубился за Родину с полной отдачей сил. И, наверное, где-то в отдалении сознания предполагал, что может произойти с ним что-то плохое, с его семьей. Григорий Азаренок:

Мы все сейчас под Богом ходим, все понимаем. Алексей Талай:

Он как адекватный человек понимает, с кем сейчас идет война и что та обратная сторона, как ты часто говоришь, – служители сатаны. Они не остановятся ни перед чем. Григорий Азаренок:

Действительно, тем более не зря он большой фанат нашего Президента и Беларуси, нашего пути развития, что даже змагары в своих разговорах подчеркивали. Потому что против таких идет сейчас охота. Алексей Талай:

Мы видели тот хейт, то, как издевались над бедным отцом, горем убитым, когда он стоял, за голову брался, когда горел автомобиль его дочери. Это просто сумасшедшие люди. Это трагедия. Она лишний раз нам показала звериное лицо этих оппонентов, которые сегодня борются против государственности России, против государственности Республики Беларусь, против нас, против силовиков, против лидеров нашего союзного отечества. Как Батька говорит, от Бреста до Владивостока. Они показали и лишний раз нам доказали, что еще ничего не закончилось и где-то потчевать на лаврах, расслабляться еще совершенно не пришло время. То, как они зверски расправляются с детьми настоящих патриотов, должно сегодня взбудоражить и силовиков, специальные службы, КГБ, ФСБ. Весь силовой блок сегодня должен вычистить наши страны от этих [...]. И Беларусь, и Россия должны найти каждого. Все эти спящие ячейки, все те, которые с тротилом, патронами, пистолетами где-то сидят и ждут команду своих внешних хозяев, которые дергают за невидимые ниточки, как марионеток. Их не должно быть здесь, и пусть они бегут отсюда по своим волчьим тропам обратно к себе. Либо найдут каждого и найдут им место за решеткой. А если будут сопротивляться – и ликвидация при задержании. Время сюсюкаться ушло.

Григорий Азаренок:

Все это готовили для нас. Кураторы одни и те же. То, что украинские спецслужбы причастны ко всем террористическим группам, которые у нас, это доказано. Алексей Талай:

Абсолютно. Тем более это высококлассные специалисты. Они уже отработали повестку на своей территории, со своим собственным народом, со своими наемниками, которые в том числе завозились в 2020 году к нам десятниками и сотниками. Которым была поставлена задача водительствовать здесь, быть фюрерами наших тех, которые боролись против Батьки, против Беларуси, которая им что-то не доложила в тарелку, вместо того чтобы идти учиться и работать. Конечно же, мы видим их действия и сегодня. Где-то мы помудрели и уже начинаем более качественно отражать эти удары. Но трагедия в чем? И ведь Даша Дугина именно этим и занималась, она противодействовала и пятой колонне, информационным технологиям по запудриванию мозгов, как управлять этими массами, образы создавать, идеи и, ими манипулируя, выполнять заказ западных интервентов. Григорий Азаренок:

И не зря Бернар-Анри Леви считал Дугина одним из своих главных врагов, потому что он противостоит им на уровне смыслов. Алексей Талай:

Конечно. Смыслы, символы, знаки, образы правят миром. Конечно же, именно поэтому они его и записали во враги, именно поэтому они уничтожили самое ценное – его ребенка, думали, что сломается человек. Трудно об этом говорить. Я знаю, что ты с Дашей общался в последнее время, когда вы познакомились на Донбассе. Я не знал, как тебе и позвонить, утешить. Думаю, тут слова даже какие-то – неизвестно, что говорить. Это трагедия для каждого из нас, и мы должны сделать выводы. И всем сегодня (и чиновникам в Беларуси) надо начинать обращать внимание на мелочи. С кем мы общаемся, кто нами пытается манипулировать, кто сегодня пытается вернуть в наше информационное поле, в культуру, другие сферы тех, кто в 2020 году готов был предать Президента, предать нас всех, наших силовиков и пустить под откос нашу державу. Нельзя этого делать. Вы думаете, два года прошло и все забыли? Нет. Есть крены, есть такие, как ты, как я, которые помним их посты, когда они писали и гнали стадо на революцию. Нельзя. Все еще не закончилось. Григорий Азаренок:

Сегодня Украина отмечает День независимости. Два государства, два пути. Мы в свое время, в 1994-1995-1996 годах, выбрав Президента, поверив ему, избрали иной путь. Мы не стали строить свое государство на почве русофобии, и День независимости у нас 3 июля – святой день, день освобождения от немецко-фашистских, западных захватчиков. У них же День независимости – это праздник русофобии, независимость от России. Вот мы видим итоги двух путей. «Человеконенавистническая, сатанинская идеология и движет остатками этой бывшей Украины»

Алексей Талай:

Вся их государственность и идеология построена на русофобии. Другой идеи у современной Украины… Их человеконенавистническая, сатанинская идеология и движет остатками этой бывшей Украины. Мы понимаем, что и эта картина – донецкая Мадонна с убитым ребенком – и их лидер, который, наверное, от наркотиков уже с ума сошел, засушив себе мозги. Они доживают последние месяцы, и это объективно. Мы все – и ты, и я – любили Украину с ее подсолнухами, полями, лесами, добрыми людьми. Но то, во что превратили те идеологи бандеровщины эту благодатную землю, и те смыслы, которые сегодня несет это недогосударство, нежизнеспособны. В этот день, в день их мнимой независимости, мы видим, что ими управляют структурно из Вашингтона, из Лондона и что их хозяева не пощадят. Они сегодня пускают их на убой. Как они говорят, до последнего украинца. Украинцы, дорогие наши, братья. Опомнитесь. Мы видим и понимаем: Россию уже никто и ничто не остановит. Они полны решимости, особенно сейчас, после убийства Дарьи Дугиной. Этого никто не забудет и никто не простит. Григорий Азаренок:

Всегда надо повторять, что это тот путь, по которому хотели повести нас. Несмотря на то, что они рассказывали, что они ботиночки снимают, всего лишь за честные выборы. Сейчас они все говорят: только война, только террор, только убить всех ябацек, убить половину населения и война с Россией. Они уже это открыто говорят, что нас ждет война с Россией. Алексей Талай:

Вы же видите, создаются эти батальоны под бчб-сцягами, под этой идеологией ліцвінства и так далее. И это следующий шаг. Как только здесь они смогут победить сильного лидера, снести тех лидеров, которые сформировались на волне антимайдана в 2020 году, где-то расчеловечить наших силовиков, то, конечно же, следующим путем будет мобилизация под жесткой диктатурой сил. Григорий Азаренок:

Вчера была вторая годовщина того знаменитого события, когда Президент вышел к силовикам и к толпе, которая разбежалась перед этим, увидев его. Вышел с автоматом вместе со своим сыном. И это поставило жесткий препон этому майдану, когда уже окончательно было понятно, что мы сейчас погоним их, что государство выстоит 100 %, это вдохновило всех сторонников, всех силовиков. И мы предотвратили то, что творится сейчас там. Когда все увидели, что сам Батька с нами – боже мой, кто тут сможет нас остановить, кто сможет нас победить?