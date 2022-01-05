Как участник аварии под Ивацевичами пытался скрыться от белорусского правосудия? Фрагменты телефонного разговора

Новости Беларуси. Резонансное ДТП. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши. Все подробности в материале Евгения Пустового.

Это фото с места трагедии. Недопитый кофе, на смятом бумажном стаканчике – василек, символ чистой Беларуси. Словно цветы, смятые под колесами грузовика, две молодые жизни. Две родные сестры. Это они приняли на себя весь удар автопоезда на европейских номерах. Скончались на месте. Водитель легковушки, тоже молодая девушка, доставлена в местную райбольницу. «Поступала она в состоянии средней тяжести». Что известно о выжившей белоруске в аварии на трассе Брест – Минск, читайте здесь.

Вечер, оживленная трасса, ДТП. Следователи и эксперты выяснят все детали смертельной аварии. Сразу несколько экспертиз – автотехническая, трасологическая. Но уже и так картина восстановлена. Возбуждено уголовное дело. «22-летний гражданин Республики Польша». В УСК рассказали о подозреваемых в смертельной аварии под Ивацевичами

За рулем фуры, которая смяла легковушку с белорусами, был 22-летний поляк. В салоне еще находился его отец – он же и напарник, свидетель. К нарушителю были применены стандартные процессуальные действия – подписка о невыезде из нашей страны. Даже не гуманно, а слишком лояльно. ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли. ​Пытался скрыться от органов уголовного преследования. Какие меры приняли по отношению к водителю польского автопоезда? Подробности тут.

Сотрудники Генконсульства Польши в Бресте, того самого, которое пропагандировало подвиги отверженных солдат, взяли в оборот и своих граждан, призывая убежать их от ответственности. Вот фрагменты из разговора заботливого начальника по делам сотрудничества с Полонией Ольги Касперчык с начальником визового отдела этого же диппредставительства Агнешкой Марчак. Читайте здесь. Потом были еще звонки. И работодателю водителя фуры. Цезарь Опаньски – он руководит польской транспортной компанией.

Звонила из этой машины с красными номерами. Дипломатия по-польски. Но Збуцкие не Латушко. Поэтому их отправили автобусом. На вокзал подвезли. Билет пришлось покупать в спешном порядке То, что у польских дипломатов есть навыки шпионской школы, почему-то не удивляет. Вопрос в другом. Почему они так легко относятся к гибели людей другой национальности? Или они в своем посполитом сознании так и остались панами, а мы для них холопы? Стоп, а европейский гуманизм как же? Бычковский про подозреваемого в ДТП под Ивацевичами: с выездом из Беларуси ему помогали сотрудники польского консульства. Читайте далее.

Убежать не удалось. Уйти от ответственности тоже не получится. Дорога, сложные погодные условия. К сожалению, люди гибнут. И наши водители тоже порой становятся виновниками аварий в других странах. Но подопечные из ведомства Макея не советуют им бежать из страны и не помогают нарушителям уйти от наказания. И не смеются с чужого горя.