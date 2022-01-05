Генконсульство Польши пыталось вывезти на родину мужчину, который на фуре насмерть задавил двух белорусок
Новости Беларуси. Резонансное ДТП. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши.
Все подробности в материале Евгения Пустового.
Сотрудники Генконсульства Польши в Бресте, того самого, которое пропагандировало подвиги отверженных солдат, взяли в оборот и своих граждан, призывая убежать их от ответственности. Вот фрагменты из разговора заботливого начальника по делам сотрудничества с Полонией Ольги Касперчык с начальником визового отдела этого же диппредставительства Агнешкой Марчак.
Ольга Касперчык, начальник по делам сотрудничества с Полонией Генерального консульства Польши в Бресте:
Ну вот я и думаю над тем, чтобы просто-напросто позвонить и сказать, что в случае, если у них есть разрешение на выезд домой, тогда пусть они едут. Что уже одного, сама знаешь, героя, который остался здесь, у нас уже есть, и он будет сидеть два года.
Героем пани из консульства считает своего же соотечественника, который в канун Нового года был осужден за подобное ДТП на этом же участке дороги. Раньше паны гоняли в бричках, запряженных холопами, а сейчас потомки шляхтюков гоняют по нашим трассам и давят белорусов. Что им до наших законов? И до совести тоже дела нет. Такие дипломатессы, как Ольга Касперчык, умеют избавлять от душевных мук.
Ольга Касперчык:
Если что, ведь вас потом могут перенаправить на какую-то другую работу, а не только в Беларусь. Вы знаете, времена нестабильные, я не знаю, но если есть возможность вернуться домой, то, может, стоит это рассмотреть, чем просто не возвращаться, хорошо?
Потом были еще звонки. И работодателю водителя фуры. Цезарь Опаньски – он руководит польской транспортной компанией.
Ольга Касперчык:
Нет, они не арестованы. Они находятся в этом автомобиле. Но они могут уехать, могут выехать из Беларуси. У меня к вам огромная просьба, потому что там фактически вся информация в СМИ и все, что там тогда произошло, что там тогда был гололед на этой дороге.
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