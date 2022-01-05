Генконсульство Польши пыталось вывезти на родину мужчину, который на фуре насмерть задавил двух белорусок

Новости Беларуси. Резонансное ДТП. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши. Все подробности в материале Евгения Пустового.

Сотрудники Генконсульства Польши в Бресте, того самого, которое пропагандировало подвиги отверженных солдат, взяли в оборот и своих граждан, призывая убежать их от ответственности. Вот фрагменты из разговора заботливого начальника по делам сотрудничества с Полонией Ольги Касперчык с начальником визового отдела этого же диппредставительства Агнешкой Марчак.

Ольга Касперчык, начальник по делам сотрудничества с Полонией Генерального консульства Польши в Бресте:

Ну вот я и думаю над тем, чтобы просто-напросто позвонить и сказать, что в случае, если у них есть разрешение на выезд домой, тогда пусть они едут. Что уже одного, сама знаешь, героя, который остался здесь, у нас уже есть, и он будет сидеть два года.