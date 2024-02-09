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В Национальной библиотеке открыли выставку «Мова ваеннай iлюстрацыi»

09 февраля 2024 07:39
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Личные дневники, партизанские рукописи и плакаты. Уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны представлены в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь открыта выставка «Мова ваеннай iлюстрацыi». Она приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В Национальной библиотеке открыли выставку «Мова ваеннай iлюстрацыi»-1

На стендах более сотни экспонатов: агитационные и сатирические плакаты, партизанские зарисовки и иллюстрации к произведениям военной тематики. Все они отражают основные эпизоды истории борьбы с захватчиками.

В Национальной библиотеке открыли выставку «Мова ваеннай iлюстрацыi»-4

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Плакаты были призваны воодушевлять борющихся. Это агитационные плакаты, сатирические плакаты. Они были направлены на то, чтобы как можно ироничнее показать врага, принизить его значимость, воодушевить мирное население и военных.

Рядом со стендами с военной периодикой – тематические скульптуры. Познакомиться с экспозицией можно до конца марта.

# Выставки в Минске # общество

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