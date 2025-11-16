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Новости по тегу #Елена Хиля

В Беларуси готовят масштабную реформу по урегулированию никотиносодержащей продукции – что изменится?
16 ноября 2025 17:24

В Беларуси готовят масштабную реформу по урегулированию никотиносодержащей продукции – что изменится?

Что изменится для белорусов после принятия Закона о риелторской деятельности? Рассказываем простыми словами
19 мая 2025 07:20

Что изменится для белорусов после принятия Закона о риелторской деятельности? Рассказываем простыми словами

Как там с жильём в Минске? Разбираемся, кого коснётся реновация и что об этом думают сами минчане
20 апреля 2025 17:05

Как там с жильём в Минске? Разбираемся, кого коснётся реновация и что об этом думают сами минчане

В Минском областном роддоме чествовали маму, родившую в День Конституции
19 марта 2025 13:47

В Минском областном роддоме чествовали маму, родившую в День Конституции

Депутаты Палаты представителей приняли изменения в закон об исполнительном производстве
04 декабря 2024 11:02

Депутаты Палаты представителей приняли изменения в закон об исполнительном производстве

«Есть свои успехи». В Минске прошла конференция районной системы образования
30 августа 2022 15:00

«Есть свои успехи». В Минске прошла конференция районной системы образования

В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось
16 декабря 2020 16:35

В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось