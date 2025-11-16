Новости по тегу #Елена Хиля

Депутаты готовят жесткий удар по «парящей» индустрии. Предлагается ограничить перечень крупных торговых представительств, которые будут импортировать и продавать подобную продукцию.
Закон отменяет через год агентов по недвижимости. Всей сделкой будет заниматься только риелтор.
Квартирный вопрос для горожан всегда стоит достаточно остро. В Минске новое жилье строится, но остаются районы, которые морально и физически устарели. Это так называемые хрущевки. Многие из них возводились в первые послевоенные годы и их судьбу решит проект реновации.
Здесь в знаковый для страны день родилась одна малышка. Новорожденная стала первенцем в семье. Родители уже дали имя малютке и назвали Эвелина.
Расширение перечня исполнительных документов и упрощенное производство для небольших долгов. Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон об исполнительном производстве.
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