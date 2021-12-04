«Определили лучших из лучших». В Минске наградили победителей конкурса «Волонтёр года»

Новости Беларуси. Накануне Международного дня добровольцев наградили победителей конкурса «Волонтер года». Торжественная церемония чествования лучших состоялась в торговом центре «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До начала мероприятия работали интерактивные локации. Одной из них стала выставка рисунков детей беженцев «Беларусь гостеприимная». Яркие иллюстрации отражают детский крик души и передают то, о чем мечтают дети беженцев: дом, мирное небо и яркое солнце.

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Возникла мысль немножко раскрасить жизнь пребывающих деток беженцев, которые находятся в своеобразном лагере на белорусско-польской границе. Мы решили предложить на заданную тему, «Беларусь гостеприимная», изобразить свои мысли, переживания о том, что думают детки. У нас вообще более 300 рисунков, работ было здесь отобрано. Здесь более такие содержательные, которые излагают свои мысли. В их основе очень много домиков. Действительно детки хотят обрести свой дом, много где нарисовано солнышко. Главные гости и участники – волонтеры. И даже в эти минуты активисты дежурят на границе и помогают тем, кто в этом нуждается. Именно поэтому БРСМ учредил специальную премию «Гуманитарные волонтеры Беларуси». Этой награды были удостоены активисты за бескорыстную помощь беженцам. Молодые люди разгружают автомобили с гуманитарными грузами, раздают горячее питание. Также волонтеры из числа студентов помогают в переводе и общении с беженцами, в том числе и медицинским работникам.

Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце», секретарь Центрального комитета БРСМ:

Проходило несколько этапов: это районные, областные и республиканские. Было 63 работы. Мы определили лучших из лучших в 4 основных номинациях. Это личный вклад, лучший волонтерский отряд, проморолик. И сегодня мы продемонстрируем новую волонтерскую песню. И, конечно, мы не остались в стороне от тех событий, которые проходят сейчас на белорусско-польской границе. Учредили специальную премию «Гуманитарные волонтеры», которые будут вручены как индивидуально, так и общественным объединениям, которые помогали, помогают и будут помогать людям на границе.

Карина Дорутова, обладательница специальной премии «Гуманитарные волонтеры Беларуси», студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Очень рада, что выбрали меня в качестве того, кто может получить эту премию. Работала на границе в качестве переводчика. На самом деле работа трудная как эмоционально, так и физически, но я посчитала, что это мой долг – помочь людям найти общий язык со службами, которые также там помогают работать на границе.

Алексей Сабиров, обладатель специальной премии «Гуманитарные волонтеры Беларуси», студент Гродненского государственного медицинского университета:

Я помог людям, помог разгрузить грузы, морально поддержать. У нас там была классная команда, мы вместе – некоторые очень много раз, почти каждый день ездили на границу – помогали людям. То есть наша цель, волонтеров, просто искренне помочь тем, кто нуждается. Дальше хочу быть волонтером. Еще больше делать охват различных мероприятий и дальше помогать людям.