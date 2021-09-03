Как Суворов связан с названием города и кто владел одноимённым поместьем? Рассказываем историю Берёзы

Город Береза – небольшой административный центр Березовского района Брестской области, расположенный в живописной местности на берегах реки Ясельда с населением около 30 тысяч человек. Город имеет богатую событиями историю. Вокруг него существует много запутанных легенд. А сама история Березы-Картузской должна быть кирпичного цвета, так как именно древний красный кирпич картезианского монастыря связывает важнейшие события в жизни местечка. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

На центральной улице города, улице Ленина, можно увидеть галерею искусств, торговый дом и центр ремесел. Но почти 90 лет назад на этом месте находился один из самых жестоких концлагерей. Он был создан с целью внесудебного интернирования противников правящего режима Пилсудского. Здесь польские власти ставили целью моральное уничтожение человека.

Так почему Береза называлась Картузской и почему стала просто Березой? Впервые город упоминается в документах в 1477 году как владение Яна Гамшея.

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:

Первое упоминание о Березе относится к 1477 году. Береза тогда просто упоминается как родовое поместье Гамшеев. Это было связано с тем, что Ян и Барбара Гамшеи в Березе построили костел Святой Троицы. К сожалению, он не сохранился. Сейчас у нас новый костел, а название – костел Святой Троицы.

Уже к концу XV столетия Береза становится крупным торговым поселением и получает право от короля на проведение еженедельных ярмарок. В период с 1538 по 1600 год поселок становится крупным центром кальвинизма на белорусских землях. В 1617 году город переходит во владения канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги, с именем сына которого связаны самые яркие страницы истории Березы.

Галина Кравчук:

А последний владелец Березы – это Казимир Лев Сапега, сын Льва Сапеги. Именно ему принадлежала идея, именно он дает деньги на строительство картезианского монастыря. Казимир Лев Сапега делает большой подарок монастырю. Он дарит большой надел земли и около 600 крестьян. По сути, вся Береза стала принадлежать монастырю. Отсюда и название нашего города – Береза-Картузская.