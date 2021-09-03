Дмитрий Пиневич: на улицах нас стало больше, и это является осложняющим эпидемическим моментом

Новости Беларуси. Предстоящий осенне-зимний сезон будет связан с осложнением эпидемической обстановки. Об этом заявил министр здравоохранения на совещании в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предстоящий осенне-зимний сезон будет связан с осложнением эпидемической обстановки. Об этом заявил министр здравоохранения на совещании в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 сентября здесь собрались ведущие эксперты-медики, чтобы обсудить готовность нашей страны к новому эпидсезону. Дмитрий Пиневич отметил, осложнение обусловлено как прогнозируемой волной COVID-19, так и сезонными заболеваниями. Особое внимание уделено ситуации в столице и городах, где большая концентрация населения.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы наблюдаем рост заболеваемости, который связан с эпидемической обстановкой, сезонной обстановкой, с тем, что вернулись наши вузы, наши школы вернулись к работе, вернулись наши (с учетом похолоданий) лица золотого возраста из своих дачных участков в города. То есть даже, может быть, на улицах нас стало больше. И это является, конечно же, осложняющим эпидемическим моментом.
В целом благодаря вакцинации ситуация с COVID-19 контролируема. По данным Минздрава, в стране более полутора миллионов белорусов получили первую дозу против COVID-19, почти все из них прошли полный курс вакцинации.