Дмитрий Пиневич: на улицах нас стало больше, и это является осложняющим эпидемическим моментом

Новости Беларуси. Предстоящий осенне-зимний сезон будет связан с осложнением эпидемической обстановки. Об этом заявил министр здравоохранения на совещании в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 сентября здесь собрались ведущие эксперты-медики, чтобы обсудить готовность нашей страны к новому эпидсезону. Дмитрий Пиневич отметил, осложнение обусловлено как прогнозируемой волной COVID-19, так и сезонными заболеваниями. Особое внимание уделено ситуации в столице и городах, где большая концентрация населения.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы наблюдаем рост заболеваемости, который связан с эпидемической обстановкой, сезонной обстановкой, с тем, что вернулись наши вузы, наши школы вернулись к работе, вернулись наши (с учетом похолоданий) лица золотого возраста из своих дачных участков в города. То есть даже, может быть, на улицах нас стало больше. И это является, конечно же, осложняющим эпидемическим моментом.