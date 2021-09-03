«В ВКЛ был единственный». Факты о монастыре, который стал крупным концлагерем в Беларуси
Казимир Сапега основывает в 1648 году в городе Березе картезианский монастырь, который станет впоследствии одним из самых больших и известных во всей Речи Посполитой. Магнат передает монашескому ордену свои права на город, в связи с чем местечко станут называть Береза-Картузская, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:
Монастырь картезианцев в Великом княжестве Литовском был единственный – это у нас в Березе. Но особенность этого монастыря в том, что монахи-отшельники считали, что если ты решил свою судьбу посвятить служению Богу – значит, ты должен полностью отречься от земной жизни. И они давали обет молчания. Это значило, что человек не имел права никого видеть, не имел права ни с кем общаться. Но на что же он тогда имел право? А он имел право только молиться, трудиться и молчать.
Акт основания монастыря подписывают в 1650 году, хотя первый угловой камень под монастырь торжественно заложили в 1648 году. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году город войдет в состав Российской империи, а монастырь за участие в освободительном восстании закроют в 1831 году.
Галина Кравчук:
Монахов обвинили в том, что они поддержали участие в польских восстаниях, а все эти восстания были направлены против русского царя. Поэтому издается указ, по которому монастырь закрывают. Вся утварь, огромнейшая библиотека раздается по другим монастырям, по другим костелам, по библиотекам, а постройки переходят в военные ведомства.
Уже в 1866 году монастырь будет разобран, а красный кирпич использован при строительстве казарм, в которых будет жить 151-й Пятигорский полк.
Галина Кравчук:
Было приказано разобрать часть построек, а кирпич использовать на строительство красных казарм, которые находятся на улице Ленина, и, как говорится, служат по сей день людям верой и правдой. Они до сих пор называются красные казармы, скорее всего – от цвета кирпича, потому что был красный. И казармы у нас стали «красные».
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