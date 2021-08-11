«Как страну Украину, считаю, похоронили». Почему этот мужчина оставил молочную ферму на 200 голов и уехал в Беларусь?

Новости Беларуси. К концу 2021 года в Беларуси выработают систему предоставления гражданства переселенцам из Украины. Такое поручение главы государства прозвучало во время «Большого разговора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упрощение процедуры получения гражданства – это просьба самих украинцев, для которых Беларусь стала безопасным домом. По разным оценкам, порядка 160 тысяч человек за эти годы приехали в нашу страну за миром и стабильностью. Быть белорусом не только в душе, но и по паспорту – репортаж Кристины Протосовицкой.

Это наш питомец, который с нами приехал из Украины. Первое, что мы сделали, – это не бросили и не предали его, не оставили.

Два часа на сборы семьи и кот Боська – в таких обстоятельствах Эдуард Переходько вступал в новую жизнь в Беларуси. Примириться с событиями Украины 2014-го ни тогда, ни сейчас он не может. Предприниматель и депутат – происходящее переживал не как очевидец, а как участник.

Эдуард Переходько, начальник бригады молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия «Беловежский»:

Как страну, как государство Украину, считаю, похоронили 2 мая 2014 года, когда сожгли людей в Одессе. Страна Украина для меня прекратила свое существование. Я прожил там еще полтора года, с февраля 2014-го по сентябрь 2015-го. Старался что-то наладить, старался удержать свое хозяйство. Но цены на молоко, во-первых, попадали. Там вообще ничего не было. Стадо стало мне в убыток. В принципе, я, что мог, сделал. В данной ситуации в Украине вести бизнес – считаю, это утопия.

А ведь в Украине у Эдуарда осталось свое дело – молочная ферма на 200 голов. В планах был молочный цех. Вести бизнес по-новому не смог. Семья решила переезжать ближе к родственникам.

Эдуард Переходько:

Очень крупно повезло. У вас адекватный Президент. То есть Президент видит на 10-15 шагов вперед то, что хотят со страной сделать. И это радует. И я понимаю, что, если Александр Григорьевич уйдет, не по его вине, но сюда придут такие же, как в Украине. Это факт. Если ничего не изменить, не изменить Конституцию и не начать воспитывать особенно молодежь, сюда придут такие же, как в Украине. И тут такая же будет разруха.

Сперва Эдуард в Беларуси устроился на молочно-товарный комплекс в числе персонала, а затем возглавил его. Семья от хозяйства получила коттедж. Зооинженер с 20-летним опытом пришелся кстати.

– 1,028 даже?

– Да.

– Отлично, а жирность какую вчера выставили? В подчинении у Эдуарда 42 человека. Свои знания и опыт он готов вкладывать в благосостояние Беларуси. С его приходом показатели на комплексе пошли вверх.

Эдуард Переходько:

В нашу белорусскую экономику – я уже считаю, что нашу, потому что я здесь шесть лет прожил – я вкладываю мой труд, мои знания, мое воспитание молодежи. Потому что на нашем МТК в основном молодые люди работают. Когда жил в Украине, тоже занимался молочным стадом, я считал белорусские технологии и белорусскую молочку очень развитыми. И считаю, на данный момент технологии применяются на мировом уровне. Все нормально тут. Только развивайтесь. Все зависит от того, как мы настроим нашу молодежь. – И вы готовы развивать?

– И я готов, да, готов поддерживать, сколько у меня еще будет сил, и тут работать, и жить. В Беларуси.

Семья Переходько хочет, но не может получить белорусское гражданство. И это при условии, что супруг – этнический белорус. Сегодня у них есть вид на жительство, а чтобы завершить оформление на гражданство, нужно въехать на территорию Украины и выписаться, а этого сделать семья не может.

Алла Переходько, жительница агрогородка Беловежский:

Мы очень этого хотим, потому что у меня, допустим, сын туда уже не въездной, точно так же, как и муж, который был в партии запрещенной. У нас же собраны все документы. По какой причине мы не можем туда поехать? И мы хотим это гражданство, потому что мы хотим здесь жить, обосноваться полностью, чтобы не бояться, что нас в любое время могут оттуда потребовать. Или я даже не знаю, какие законы примут.

Эдуард Переходько:

Может, и дадут гражданство. Заявление, как Александр Григорьевич сказал написать, обязательно семья напишет. Мы давно хотим. Я думаю, что не один я такой здесь в Беларуси. Насколько я знаю, украинцы все хотят получить гражданство в Беларуси и спокойно тут жить. Сравнить жизнь здесь и в Украине – это две большие разницы.

Во время «Большого разговора» от имени именно таких украинцев, как Эдуард и Алла, был поднят вопрос на уровне главы государства. С момента конфликта в Украине в Беларусь переехали, по разным оценкам, порядка 160 тысяч человек. По-прежнему существует та часть украинцев, которая по различным юридическим коллизиям не может получить гражданство.