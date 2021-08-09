Александр Лукашенко поручил к концу года выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил до конца 2021 года разобраться с системой предоставления гражданства переселенцам из Украины. Соответствующее заявление он сделал во время «Большого разговора с Президентом», сообщает БЕЛТА.

Журналистка Ксения Лебедева, обращаясь к главе государства, передала ему просьбу, которую часто слышала, готовя телевизионные сюжеты в разных регионах Беларуси, от тех, кто переехал из Украины: о возможности упрощения процедуры получения гражданства и вида на жительство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К концу года все должны получить гражданство. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать нам заявление.

По его мнению Президента, чиновники «бездарно упустили этот вопрос». Глава государства напомнил, что в разгар конфликта в Украине Беларусь приняла у себя тысячи переселенцев, которые покидали родину, спасаясь от войны.

Александр Лукашенко:

Те украинцы тогда выехали за куском хлеба. 150 тысяч, некоторые говорят – 160 тысяч было зарегистрировано. И я всем украинцам своим указом (хотя было неоднозначное мнение) предоставил равные права с белорусами – школа, детский сад (у нас социальный пакет значимый) бесплатно, за счет бюджета. Они уже оседлые здесь, имеют дом, источник заработка, их дети учатся в школе и, главное, они умеют ценить мирную и свободную страну.

Что касается тех, кто переезжал в Беларусь после урегулирования украинского кризиса, то вопросы их статуса будут определяться персонально.

На уточняющий вопрос одного из участников «Большого разговора у Президента», как Александр Лукашенко относится к возможности возвращения назад в Беларусь оппонентов действующей власти, которые покинули страну по политическим мотивам, он ответил: «Да ради бога, с моей политикой полмиллиона живущих в Беларуси точно не согласны. Я отдаю себе в этом отчет. Будет 510 тысяч. Если они не боевики и не нарушили закон, если они с заточками и ножами не ходили на демонстрации (а мы это видим и это элементарно сегодня восстановить), мы персонально по каждому готовы разобраться. Кстати, мы же им и не запрещали, мы их не выгоняли и не запрещаем въезжать. Но они должны понимать: если совершили преступление – придется ответить».