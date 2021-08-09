Прямой эфир

Александр Лукашенко поручил к концу года выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины

09 августа 2021 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил до конца 2021 года разобраться с системой предоставления гражданства переселенцам из Украины. Соответствующее заявление он сделал во время «Большого разговора с Президентом», сообщает БЕЛТА.

Журналистка Ксения Лебедева, обращаясь к главе государства, передала ему просьбу, которую часто слышала, готовя телевизионные сюжеты в разных регионах Беларуси, от тех, кто переехал из Украины: о возможности упрощения процедуры получения гражданства и вида на жительство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К концу года все должны получить гражданство. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать нам заявление.

По его мнению Президента, чиновники «бездарно упустили этот вопрос». Глава государства напомнил, что в разгар конфликта в Украине Беларусь приняла у себя тысячи переселенцев, которые покидали родину, спасаясь от войны.

Александр Лукашенко:
Те украинцы тогда выехали за куском хлеба. 150 тысяч, некоторые говорят 160 тысяч было зарегистрировано. И я всем украинцам своим указом (хотя было неоднозначное мнение) предоставил равные права с белорусами школа, детский сад (у нас социальный пакет значимый) бесплатно, за счет бюджета. Они уже оседлые здесь, имеют дом, источник заработка, их дети учатся в школе и, главное, они умеют ценить мирную и свободную страну.

Что касается тех, кто переезжал в Беларусь после урегулирования украинского кризиса, то вопросы их статуса будут определяться персонально.

На уточняющий вопрос одного из участников «Большого разговора у Президента», как Александр Лукашенко относится к возможности возвращения назад в Беларусь оппонентов действующей власти, которые покинули страну по политическим мотивам, он ответил: «Да ради бога, с моей политикой полмиллиона живущих в Беларуси точно не согласны. Я отдаю себе в этом отчет. Будет 510 тысяч. Если они не боевики и не нарушили закон, если они с заточками и ножами не ходили на демонстрации (а мы это видим и это элементарно сегодня восстановить), мы персонально по каждому готовы разобраться. Кстати, мы же им и не запрещали, мы их не выгоняли и не запрещаем въезжать. Но они должны понимать: если совершили преступление – придется ответить».

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Больше, чем в 2020 году. В первом полугодии на строительство жилья в Минске направили около 600 млн рублей
09 августа 2021 14:08

Больше, чем в 2020 году. В первом полугодии на строительство жилья в Минске направили около 600 млн рублей

«Служил недавно и ничего ещё не забыл». Как проходят учения резервистов-пограничников в Гродненской области
09 августа 2021 13:51

«Служил недавно и ничего ещё не забыл». Как проходят учения резервистов-пограничников в Гродненской области

Обращается много молодёжи. Мнение минчан о прививках от коронавируса
09 августа 2021 13:45

Обращается много молодёжи. Мнение минчан о прививках от коронавируса