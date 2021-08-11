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«Ещё очень большой и трудный путь». Мама Ромы Когодовского рассказала о самочувствии сына

11 августа 2021 17:59
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил представить к наградам врачей, которые боролись за жизни мальчишек, получивших тяжелейшие ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ещё очень большой и трудный путь». Мама Ромы Когодовского рассказала о самочувствии сына-1

В апреле пострадавшие попали в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи. Один из них, Вадим Пальченко, был доставлен из Мстиславля. Мальчик получил электротравму, зацепившись удочкой за провода. Еще одного подростка в тяжелом состоянии доставили из Мядельского района. Речь о Романе Когодовском, который, героически спасая своего двухлетнего брата из горящего дома, получил более 60 % ожогов тела.

Дмитрий Пиневич о Роме Когодовском: «Будет представлен к награде за спасение при пожаре своего братика»

«Ещё очень большой и трудный путь». Мама Ромы Когодовского рассказала о самочувствии сына-4

Мария Когодовская, мать Романа Когодовского:
Рано еще что-то говорить, надо полностью нам восстановиться, реабилитация. Это еще очень большой и трудный путь. Медикам огромное спасибо, большое человеческое, огромное спасибо, особенно ожоговой реанимации. Всем врачам, медсестрам, санитаркам. Все за счет больницы. Я вообще ничего не покупала, не доставала, все за счет больницы.

Мальчиков тогда поддерживали всей страной. А их лечение на личный контроль взял Президент. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребят. В лечении использовались новейшие методики и технологии.

# Пожар # общество # Александр Лукашенко # Рома Когодовский # Вадим Пальченко # Мария Когодовская # Фотофакт

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