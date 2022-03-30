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«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?

30 марта 2022 08:51
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Кто сказал, что у моды женское лицо? Колоритные мужские типажи покоряют континенты. И с каждым годом они все моложе. Осанка, взгляд, физическая форма – в свете софитов ничто не останется незамеченным. За глянцевой картинкой – упорный труд и суровая дисциплина. Театр мужской моды в Национальной школе красоты – Мекка для юных джентльменов.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-1

Дмитрий Врублевский, заместитель директора Национальной школы красоты, руководитель театра мужской моды:
Специфика работы школы – нацелены не на соревновательный момент или момент кастингов, а в первую очередь на общее развитие, культурно-эстетическое. Культурное развитие. Воспитательное, им и этикет преподают. Участвуем и в городских мероприятиях, и в республиканских, в том числе «Славянский базар», «Александрия собирает друзей». Городские мероприятия – это День города.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-4

Упал – отжался. В зале аэробики закаляется сила духа. Здесь готовят бойцов творческого фронта.

Ложись, облокачивайся на мяч и делай скручивания.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-7

Александр Толкачев, преподаватель по аэробике и культуре питания Национальной школы красоты:
Два-три раза в неделю они занимаются аэробикой, ходят в тренажерный зал. Актуален уход за собой. Это первое. Второе – это здоровый образ жизни, то есть надо следить за собой, за своим здоровьем, физическим развитием.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-10

Андрей Дудко, учащийся Национальной школы красоты:
Я хожу в Александру на занятия всегда, мне очень нравится. Любимые упражнения – подтягивания, штанга.

Разминают не только мышцы, но и энергетику. Ведь это важный инструмент на подиуме. После уверенной походки, разумеется.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-13

Плечики вверх, назад, расслабили.

Дефиле – идеальное средство самовыражения. О красивой осанке и говорить не приходится.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-16

Илья Коваль, преподаватель по дефиле, модель Национальной школы красоты:
Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной. Это очень сильно влияет на подачу в обществе, и, где бы ты ни находился, всегда умеешь красиво показать себя.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-19

От теории – к практике. Примерка дизайнерской коллекции обязывает держать марку.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-22

Надежда Лунева, художник-стилист, преподаватель дисциплины «Основа стиля» Национальной школы красоты:
Коллекция в спортивном стиле, называется «Киберспорт», поэтому элементы выбирались из киберигр – различные микросхемы, головоломки. То, чем мальчишки увлекаются.

Остается запечатлеть образ. Позинг. В этом деле главное – зеркало души.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-25

Алексей Иванченко, фотограф, преподаватель по фотопозированию Национальной школы красоты:
Вообще глаза первые по выразительности на снимке двухмерное. Как раз то, что привлекает внимание в первую очередь. И чем больше ребята тренируются, работают на камеру, тем проще будет работать в дальнейшем. Делают паузу, забывают и снова становится сложно.

Амбиции модели – навигатор к успеху. В мечтах ребята себя не ограничивают.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-28

Вадим Павлов, учащийся национальной школы красоты:
Очень интересные предметы в школе. Больше всего мне нравится дефиле, хореография. Друзья в школе относятся отлично, поддерживают меня, наоборот, гордятся, что я занимаюсь здесь. Мечтаю стать успешной моделью.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-31

А вот скромность в моделинге – настоящая экзотика. Такие типажи особенно привлекают дизайнеров. Всего за один год занятий в Национальной школе красоты у Алексея появилось немало поводов для гордости. Но хвастаться – не в его стиле. Перед вами – парень с обложки.

«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?-34

Алексей Гордашук, учащийся Национальной школой красоты:
Мне нравится заниматься аэробикой. В дефиле очень важно держать спину и ходить правильно.

У юных моделей все непременно получится. Ведь мир моды это не только про стиль, но и про душевную красоту.

# Мода # общество # Мария Кронда # Дмитрий Врублевский # Александр Толкачёв # Андрей Дудко # Алексей Иванченко # Вадим Павлов # Фотофакт

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