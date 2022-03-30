«Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной». Чему обучают парней в Национальной школе красоты?

Кто сказал, что у моды женское лицо? Колоритные мужские типажи покоряют континенты. И с каждым годом они все моложе. Осанка, взгляд, физическая форма – в свете софитов ничто не останется незамеченным. За глянцевой картинкой – упорный труд и суровая дисциплина. Театр мужской моды в Национальной школе красоты – Мекка для юных джентльменов.

Дмитрий Врублевский, заместитель директора Национальной школы красоты, руководитель театра мужской моды:

Специфика работы школы – нацелены не на соревновательный момент или момент кастингов, а в первую очередь на общее развитие, культурно-эстетическое. Культурное развитие. Воспитательное, им и этикет преподают. Участвуем и в городских мероприятиях, и в республиканских, в том числе «Славянский базар», «Александрия собирает друзей». Городские мероприятия – это День города.

Упал – отжался. В зале аэробики закаляется сила духа. Здесь готовят бойцов творческого фронта. Ложись, облокачивайся на мяч и делай скручивания.

Александр Толкачев, преподаватель по аэробике и культуре питания Национальной школы красоты:

Два-три раза в неделю они занимаются аэробикой, ходят в тренажерный зал. Актуален уход за собой. Это первое. Второе – это здоровый образ жизни, то есть надо следить за собой, за своим здоровьем, физическим развитием.

Андрей Дудко, учащийся Национальной школы красоты:

Я хожу в Александру на занятия всегда, мне очень нравится. Любимые упражнения – подтягивания, штанга. Разминают не только мышцы, но и энергетику. Ведь это важный инструмент на подиуме. После уверенной походки, разумеется.

Плечики вверх, назад, расслабили. Дефиле – идеальное средство самовыражения. О красивой осанке и говорить не приходится.

Илья Коваль, преподаватель по дефиле, модель Национальной школы красоты:

Мужчина на подиуме всегда должен выглядеть мужчиной. Это очень сильно влияет на подачу в обществе, и, где бы ты ни находился, всегда умеешь красиво показать себя.

От теории – к практике. Примерка дизайнерской коллекции обязывает держать марку.

Надежда Лунева, художник-стилист, преподаватель дисциплины «Основа стиля» Национальной школы красоты:

Коллекция в спортивном стиле, называется «Киберспорт», поэтому элементы выбирались из киберигр – различные микросхемы, головоломки. То, чем мальчишки увлекаются. Остается запечатлеть образ. Позинг. В этом деле главное – зеркало души.

Алексей Иванченко, фотограф, преподаватель по фотопозированию Национальной школы красоты:

Вообще глаза первые по выразительности на снимке двухмерное. Как раз то, что привлекает внимание в первую очередь. И чем больше ребята тренируются, работают на камеру, тем проще будет работать в дальнейшем. Делают паузу, забывают и снова становится сложно. Амбиции модели – навигатор к успеху. В мечтах ребята себя не ограничивают.

Вадим Павлов, учащийся национальной школы красоты:

Очень интересные предметы в школе. Больше всего мне нравится дефиле, хореография. Друзья в школе относятся отлично, поддерживают меня, наоборот, гордятся, что я занимаюсь здесь. Мечтаю стать успешной моделью.

А вот скромность в моделинге – настоящая экзотика. Такие типажи особенно привлекают дизайнеров. Всего за один год занятий в Национальной школе красоты у Алексея появилось немало поводов для гордости. Но хвастаться – не в его стиле. Перед вами – парень с обложки.