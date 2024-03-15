«Анонимная помощь». Что надо знать родителям наркозависимых подростков?

Дети – наша гордость, радость, надежды на светлое будущее. Мы хотим, чтобы они выросли добрыми, честными, порядочными людьми. Но порой все наши надежды рушатся, когда ребенок преступает закон. О том, почему дети встают на скользкую дорожку, когда легкомысленный поступок может перечеркнуть всю жизнь и как детская жестокость выходит из-под контроля, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Людмила Шпаковская, врач-нарколог, заведующая подростковым наркологическим отделением УЗ «Минский городской клинический наркологический центр»:

Мы всегда говорим о проблеме употребления наркотиков среди несовершеннолетних как об очень большой проблеме, потому что это приводит к формированию зависимости. Зависимость – это хроническое заболевание на всю оставшуюся жизнь. Мне бы хотелось донести это до сведения всех родителей, что у нас существует анонимная помощь. Очень важно, чтобы, если родители заметили это изначально, обращались к врачам-наркологам. Потому что рано или поздно ребенок, употребляющий наркотики, все равно попадет в поле зрения врачей-наркологов. Но зачастую это уже поздно, когда сформирован синдром зависимости.

На данном этапе, если обращаться к врачам-наркологам, существует анонимная помощь. То есть можно обратиться, чтобы получить эту помощь стационарную, в дневном стационаре и амбулаторную. Плюс здесь поднимаются вопросы именно психологической подготовки ребенка для того, чтобы он отказался. Ведь самое главное, чтобы ребенок это осознал и снова не повторил, если он еще не преступил черту закона. Конечно, если ребенок преступил черту закона, будет наблюдаться в инспекции по делам несовершеннолетних, школа будет с ним работать и врач-нарколог – это уже, понятно, другая работа. Но все равно в этой работе главное звено – семья.