Юрий Сенько: бизнес должен знать и успевать пользоваться преимуществами, которые есть в нашей стране

Новости Беларуси. Таможня – это зеркало экономики. 5 октября глава государства принял с докладом председателя Таможенного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Таможня – это зеркало экономики. 5 октября глава государства принял с докладом председателя Таможенного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 миллиардов 100 миллионов рублей – таков вклад таможенных платежей в республиканский бюджет за 9 месяцев 2020 года. Это на восемь процентов меньше, чем за это же время 2019-го. Среди причин: падение покупательской способности из-за коронавируса и проводимый Россией налоговый маневр. Но к концу года в ведомстве планируется поступление еще 2,5 миллиардов рублей.
«Это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики». Президент Беларуси принял с докладом председателя Таможенного комитета
На встрече Юрий Сенько рассказал главе государства о реконструкции пунктов пропуска на границе с Литвой и Украиной. В стране активно развиваются логистические услуги. Больше активности в этой сфере ждут от бизнеса. Задача перехватить клиентов у конкурентов из прибалтийских государств.
Тем более сейчас Беларусь и Россия активно обсуждают переориентацию белорусских грузов на порты Ленинградской области.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Республика Беларусь готова многие работы, функции выполнять на территории своей страны: те работы, которые, наверное, сложились традиционно: где-то оказывались услуги для нашего бизнеса за границей – в той же Литве, в той же Польше. Сегодня в нашей стране построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различного плана услуги, связанные с хранением товаров, дроблением, маркировкой, сортировкой – все эти процессы вполне возможны, законодательно эти вопросы все решены, организационно бизнес готов выполнять на территории нашей страны. Насколько мы знаем и приемлемость расценок сегодня также допустима – даже дешевле, чем в странах Европейского союза – поэтому бизнес наш должен знать и успевать пользоваться вот теми преимуществами, которые сегодня есть в нашей стране.
В Беларуси активно развивается система автоматического выпуска товаров, что заметно упрощает и ускоряет время прохождения таможенных процедур. А по поручению Президента снижается административное воздействие на бизнес: работает доверительный принцип посттаможенного аудита. Но контроль границ не ухудшился. В 2020 году таможенники выявили 210 преступлений, изъяли 95 кг наркотиков и 19 тысяч наркотических и психотропных таблеток.