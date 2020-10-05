Юрий Сенько: бизнес должен знать и успевать пользоваться преимуществами, которые есть в нашей стране

Новости Беларуси. Таможня – это зеркало экономики. 5 октября глава государства принял с докладом председателя Таможенного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 миллиардов 100 миллионов рублей – таков вклад таможенных платежей в республиканский бюджет за 9 месяцев 2020 года. Это на восемь процентов меньше, чем за это же время 2019-го. Среди причин: падение покупательской способности из-за коронавируса и проводимый Россией налоговый маневр. Но к концу года в ведомстве планируется поступление еще 2,5 миллиардов рублей. «Это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики». Президент Беларуси принял с докладом председателя Таможенного комитета

На встрече Юрий Сенько рассказал главе государства о реконструкции пунктов пропуска на границе с Литвой и Украиной. В стране активно развиваются логистические услуги. Больше активности в этой сфере ждут от бизнеса. Задача перехватить клиентов у конкурентов из прибалтийских государств. Тем более сейчас Беларусь и Россия активно обсуждают переориентацию белорусских грузов на порты Ленинградской области.