Александр Лукашенко – Юрию Сенько: «У нас созданы мощные логистические центры»

Новости Беларуси. Таможня – это зеркало экономики. 5 октября глава государства принял с докладом председателя Таможенного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 миллиардов 100 миллионов рублей – таков вклад таможенных платежей в республиканский бюджет за 9 месяцев 2020 года. Это на восемь процентов меньше, чем за это же время 2019-го. Среди причин: падение покупательской способности из-за коронавируса и проводимый Россией налоговый маневр. «Это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики». Президент Беларуси принял с докладом председателя Таможенного комитета

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Как в Европе, так и в странах ЕврАзЭС произошло снижение грузопотоков, но уже, начиная с июня, идет постепенное, по 300 машин каждый месяц в сутки добавляется – 6 600-6 900. То есть все потоки восстанавливаются. Пропускная способность наших пунктов пропуска позволяет это все оформлять. И, конечно, в первоочередном порядке принимаются к оформлению те грузы, как вы и давали ранее поручение, это те грузы, которые следуют в адрес наших субъектов хозяйствования Беларуси медицинского назначения, в том числе в страны наших партнеров в ЕврАзЭС. Юрий Сенько: бизнес должен знать и успевать пользоваться преимуществами, которые есть в нашей стране

В ведомстве планируют, что до конца 2020 года в бюджет по линии ГТК поступят еще два с половиной миллиарда рублей. Сейчас Беларусь и Россия активно обсуждают переориентацию белорусских грузов на порты Ленинградской области. В итоге грузоперевозки в странах Балтии упадут на четверть. Задача для логистических центров Беларуси перехватить клиентов у конкурентов из прибалтийских государств. Большей активности в этой сфере ждут от бизнеса.