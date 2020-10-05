Александр Лукашенко – Юрию Сенько: «У нас созданы мощные логистические центры»
Новости Беларуси. Таможня – это зеркало экономики. 5 октября глава государства принял с докладом председателя Таможенного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 миллиардов 100 миллионов рублей – таков вклад таможенных платежей в республиканский бюджет за 9 месяцев 2020 года. Это на восемь процентов меньше, чем за это же время 2019-го. Среди причин: падение покупательской способности из-за коронавируса и проводимый Россией налоговый маневр.
«Это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики». Президент Беларуси принял с докладом председателя Таможенного комитета
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Как в Европе, так и в странах ЕврАзЭС произошло снижение грузопотоков, но уже, начиная с июня, идет постепенное, по 300 машин каждый месяц в сутки добавляется – 6 600-6 900. То есть все потоки восстанавливаются. Пропускная способность наших пунктов пропуска позволяет это все оформлять. И, конечно, в первоочередном порядке принимаются к оформлению те грузы, как вы и давали ранее поручение, это те грузы, которые следуют в адрес наших субъектов хозяйствования Беларуси медицинского назначения, в том числе в страны наших партнеров в ЕврАзЭС.
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В ведомстве планируют, что до конца 2020 года в бюджет по линии ГТК поступят еще два с половиной миллиарда рублей. Сейчас Беларусь и Россия активно обсуждают переориентацию белорусских грузов на порты Ленинградской области. В итоге грузоперевозки в странах Балтии упадут на четверть. Задача для логистических центров Беларуси перехватить клиентов у конкурентов из прибалтийских государств. Большей активности в этой сфере ждут от бизнеса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что мы с Российской Федерацией ведем расчеты сейчас по переориентации грузов с этих балтийских государств на Усть-Луг – в те порты. Прежде всего это нефтепродукты, это калийные удобрения, да и других грузов у нас хватает. Вот с этим, с этой переориентацией, конечно, если Россия предложит нам нормальные условия, в связи с этой переориентацией, как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого – наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе и для наших субъектов хозяйствования, и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, в том числе и вами, эти услуги мы можем оказать этим грузам, перевозчикам в Беларуси.