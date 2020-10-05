«Это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики». Президент Беларуси принял с докладом председателя Таможенного комитета

6 миллиардов 100 миллионов рублей – таков вклад таможенных платежей в республиканский бюджет за 9 месяцев 2020 года. Это на восемь процентов меньше, чем за это же время 2019-го. Среди причин: падение покупательской способности из-за коронавируса и проводимый Россией налоговый маневр. Но к концу года в ведомстве планируется поступление еще 2,5 миллиардов рублей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таможня – это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики. Поэтому ваша точка зрения: какие у нас есть узкие места? Как мы развиваемся в этих сложных условиях мирового кризиса, связанного прежде всего с пандемией? И что надо предпринять в ближайшее время – с вашей точки зрения, с точки зрения таможенных служб – чтобы удержать экономику в этом году? Мы стремимся к тому, чтобы на уровне прошлого года.