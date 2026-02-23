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Дональд Трамп повысил глобальную ставку тарифов с 10 до 15%

23 февраля 2026 08:19
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Дональд Трамп повысил глобальную ставку тарифов с 10 % до 15 %. Новые ограничения вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп повысил глобальную ставку тарифов с 10 до 15%-2

Ранее Верховный суд США признал незаконными предыдущие тарифы, введенные Трампом на основании закона о чрезвычайных полномочиях, поскольку устанавливать такие налоги – прерогатива Конгресса. В ответ Трамп использовал закон о торговле 1974 года. Ранее этот инструмент не применялся, но он позволяет быстро вводить пошлины без согласия Конгресса. Через пять месяцев их придется либо отменить, либо продлить с одобрения законодателей.

# Новости США

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