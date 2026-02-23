Хоккеисты «Динамо-Минск» сыграют с «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Сегодня минское «Динамо» проведет второй матч выездной серии в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперником команды станет нижегородская «Торпедо». Об этом сообщает БЕЛТА.

Обе уже обеспечили себе выход в плей-офф.

«Динамо» с 76 очками занимает третье место на Западе, «Торпедо» уступает два очка. В предыдущем матче минчане уступили «Локомотиву» в серии буллитов, а нижегородцы выиграли два матча подряд.

В этом месяце у команд одинаковое количество побед и поражений. В трех очных встречах сезона «Динамо» всегда было сильнее. Матч начнется в 17:00.

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