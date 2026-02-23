Вооружённый мужчина пытался проникнуть в резиденцию Дональда Трампа во Флориде

К мировой повестке. В США произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный мужчина пытался проникнуть в резиденцию главы Белого дома во Флориде. Однако был остановлен секретной службой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, у злоумышленника были при себе винтовка и канистра с бензином. Он отказался подчиниться приказу спецагентов и направил в сторону охранников оружие. Тем пришлось открыть огонь. В результате, мужчина был ликвидирован.

Бретт Скайлз, специальный агент ФБР (США):

Поскольку район, где произошла стрельба, в то время находился под охраной секретной службы, ФБР оказывает помощь в расследовании. В настоящее время наша группа собирает улики на месте происшествия. Мы будем продолжать работу столько, сколько потребуется. Я обращаюсь к местным жителям, если вы проживаете в районе стрельбы, проверить свои наружные камеры видеонаблюдения. Если вы увидите что-либо подозрительное, свяжитесь с нами или обратитесь в офис шерифа. Спасибо.

Следователи установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний житель штата Северная Каролина. Его мотивы неизвестны. Самого Дональда Трампа в момент ЧП в резиденции не было, он находился в Вашингтоне.