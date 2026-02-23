В нескольких штатах Мексики объявлен режим ЧС из-за погромов

Тем временем, Мексика охвачена массовыми беспорядками. Из 20 городов страны поступают сообщения о поджогах автомобилей, магазинов, блокаде дорог и стрельбе на улицах. В 9 штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под усиленную охрану взяты госучреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погромы начались после того, как спецназ ликвидировал крупнейшего наркобарона страны и одного из самых разыскиваемых преступников на планете. Ранее Госдепартамент США предлагал награду в 15 миллионов долларов за любую информацию, ведущую к его аресту. Из-за масштабных беспорядков несколько авиакомпаний отменили рейсы в Мексику, посольства зарубежных стран призвали своих граждан укрыться в безопасных местах. Для наведения порядка власти направили подразделения армии и национальной гвардии.