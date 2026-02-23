ЮНИСЕФ призвал срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару

ЮНИСЕФ призывает срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару. Последствия циклона «Гезани» продолжают усугубляться: число погибших превысило 60 человек, а многие районы до сих пор не могут оправиться от удара стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе, который принял на себя основной удар, кварталы буквально стерты с лица земли: дома смыты с берегов рек, деревья вырваны с корнем, дороги завалены обломками. Люди передвигаются по пояс в воде, пробираются по затопленным улицам на велосипедах, несут листы железа, чтобы хоть как-то восстановить жилье.

По данным Всемирной метеорологической организации, «Гезани» обрушился на восток Мадагаскара 10 февраля. Скорость ветра достигала 180 километров в час, а порывы до 230 километров в час. По оценкам гуманитарных организаций, пострадали более 470 тысяч человек, десятки тысяч вынуждены покинуть свои дома.