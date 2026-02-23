ЮНИСЕФ призвал срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару
ЮНИСЕФ призывает срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару. Последствия циклона «Гезани» продолжают усугубляться: число погибших превысило 60 человек, а многие районы до сих пор не могут оправиться от удара стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе, который принял на себя основной удар, кварталы буквально стерты с лица земли: дома смыты с берегов рек, деревья вырваны с корнем, дороги завалены обломками. Люди передвигаются по пояс в воде, пробираются по затопленным улицам на велосипедах, несут листы железа, чтобы хоть как-то восстановить жилье.
По данным Всемирной метеорологической организации, «Гезани» обрушился на восток Мадагаскара 10 февраля. Скорость ветра достигала 180 километров в час, а порывы до 230 километров в час. По оценкам гуманитарных организаций, пострадали более 470 тысяч человек, десятки тысяч вынуждены покинуть свои дома.
Джиллиан Уокер, руководитель отдела ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям:
Безопасная питьевая вода остается одной из главных проблем. Поэтому мы развернули три временные зоны водоснабжения, каждая из которых может обеспечивать до 1000 человек в день. Это позволит людям получать чистую воду, пока мы восстанавливаем стационарные пункты, поврежденные штормом. Мы также рассматриваем установку дополнительных систем очистки, способных фильтровать и речную воду, все источники, которые были загрязнены после циклона.
Ситуацию осложняет то, что «Гезани» пришел всего через две недели после циклона «Фития», который уже нанес стране серьезный ущерб. Дороги завалены деревьями и обломками крыш, школы разрушены, а многие общины, за пределами крупных городов, остаются отрезанными. Власти и международные организации предупреждают: гуманитарная операция должна ускориться в ближайшие дни. Людям необходимы вода, еда, временные укрытия и медицинская помощь.