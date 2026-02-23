Прямой эфир

ЮНИСЕФ призвал срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару

23 февраля 2026 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЮНИСЕФ призывает срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару. Последствия циклона «Гезани» продолжают усугубляться: число погибших превысило 60 человек, а многие районы до сих пор не могут оправиться от удара стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЮНИСЕФ призвал срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару-2

В городе, который принял на себя основной удар, кварталы буквально стерты с лица земли: дома смыты с берегов рек, деревья вырваны с корнем, дороги завалены обломками. Люди передвигаются по пояс в воде, пробираются по затопленным улицам на велосипедах, несут листы железа, чтобы хоть как-то восстановить жилье. 

По данным Всемирной метеорологической организации, «Гезани» обрушился на восток Мадагаскара 10 февраля. Скорость ветра достигала 180 километров в час, а порывы до 230 километров в час. По оценкам гуманитарных организаций, пострадали более 470 тысяч человек, десятки тысяч вынуждены покинуть свои дома.

ЮНИСЕФ призвал срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару-4

Джиллиан Уокер, руководитель отдела ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям:
Безопасная питьевая вода остается одной из главных проблем. Поэтому мы развернули три временные зоны водоснабжения, каждая из которых может обеспечивать до 1000 человек в день. Это позволит людям получать чистую воду, пока мы восстанавливаем стационарные пункты, поврежденные штормом. Мы также рассматриваем установку дополнительных систем очистки, способных фильтровать и речную воду, все источники, которые были загрязнены после циклона.

ЮНИСЕФ призвал срочно нарастить гуманитарную помощь Мадагаскару-6

Ситуацию осложняет то, что «Гезани» пришел всего через две недели после циклона «Фития», который уже нанес стране серьезный ущерб. Дороги завалены деревьями и обломками крыш, школы разрушены, а многие общины, за пределами крупных городов, остаются отрезанными. Власти и международные организации предупреждают: гуманитарная операция должна ускориться в ближайшие дни. Людям необходимы вода, еда, временные укрытия и медицинская помощь.

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Динамо-Минск» сыграют с «Торпедо» в Нижнем Новгороде
23 февраля 2026 08:07

Хоккеисты «Динамо-Минск» сыграют с «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Вооружённый мужчина пытался проникнуть в резиденцию Дональда Трампа во Флориде
23 февраля 2026 07:57

Вооружённый мужчина пытался проникнуть в резиденцию Дональда Трампа во Флориде

В нескольких штатах Мексики объявлен режим ЧС из-за погромов
23 февраля 2026 07:41

В нескольких штатах Мексики объявлен режим ЧС из-за погромов