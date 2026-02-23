Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Разберутся в ток-шоу «По существу»

Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн?
Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» речь пойдет об использовании родного языка.
Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.
Не пропустите ток-шоу «По существу», 23 февраля в 18:30.