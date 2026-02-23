Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Разберутся в ток-шоу «По существу»

Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн?

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