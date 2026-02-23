Литва строит железную дорогу к военному полигону в Руднинкай, где расквартированы немецкие войска. Ветка длиной почти 9 километров позволит быстрее перебрасывать солдат и тяжелую технику; работы займут около 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После запуска полигона на полную мощность пассажиропоток вырастет на миллион человек в год. К 2027 году в рамках плана НАТО по укреплению восточного фланга, Литва примет около 5 тысяч военнослужащих 45-й танковой бригады бундесвера. Министр обороны страны подчеркивает, что присутствие немцев – ключевой вопрос безопасности. Однако для местных жителей строительство полигона обернулось вырубкой лесов и конфискацией земель за мизерную компенсацию.