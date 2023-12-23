Как сохранить уровень влажности в квартире зимой, чтобы сохранить комнатные растения

Продолжаем уход за домашним садом. В прошлый раз в программе «Плюс-минус» мы поговорили о том, где лучше всего расположить комнатные цветы, чтобы обеспечить им достаточное поступление света. Самое время вспомнить об увлажнении воздуха.

Зеленые обитатели предпочитают довольно высокий уровень влажности воздуха – от 40 до 50 %. К сожалению, в зимние месяцы в наших отапливаемых домах и квартирах этот показатель обычно падает до 10-20 %. Улучшить ситуацию поможет увлажнитель воздуха, регулярное опрыскивание растений или домашний водопад. Некоторым цветам поможет стеклянный клош или колба. Важно: для опрыскивания растений используйте чистую отстоявшуюся воду комнатной температуры!