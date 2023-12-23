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Как сохранить уровень влажности в квартире зимой, чтобы сохранить комнатные растения

23 декабря 2023 15:25
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Продолжаем уход за домашним садом. В прошлый раз в программе «Плюс-минус» мы поговорили о том, где лучше всего расположить комнатные цветы, чтобы обеспечить им достаточное поступление света. Самое время вспомнить об увлажнении воздуха.

Как создать комфорт растениям в домашних условиях?

Как сохранить уровень влажности в квартире зимой, чтобы сохранить комнатные растения-1

Зеленые обитатели предпочитают довольно высокий уровень влажности воздуха – от 40 до 50 %. К сожалению, в зимние месяцы в наших отапливаемых домах и квартирах этот показатель обычно падает до 10-20 %. Улучшить ситуацию поможет увлажнитель воздуха, регулярное опрыскивание растений или домашний водопад. Некоторым цветам поможет стеклянный клош или колба. Важно: для опрыскивания растений используйте чистую отстоявшуюся воду комнатной температуры! 

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# Растения и цветы # общество

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