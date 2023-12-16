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Как поддерживать гигиену комнатных растений зимой? Советы по уходу

16 декабря 2023 17:12
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Продолжаем уход за нашим домашним садом. В прошлый раз в программе «Плюс-минус» мы поговорили о том, какое освещение подойдет для растений и где их лучше всего расположить. Сегодня продолжим тему не менее актуальным вопросом: как поддерживать гигиену растений и тем самым поддержать чистоту в доме?

Как поддерживать гигиену комнатных растений зимой? Советы по уходу -1

Обязательно очищайте листья от пыли! Пыль на листьях может закупоривать поры растений, затрудняя цветам дыхание и нарушая газообмен. Чтобы комнатные цветы росли здоровыми, периодически устраивайте им банный день: протирайте листья с помощью влажной ткани или губки. Очень грязные растения (например, живущие на кухне и покрытые слоем жира и копоти) можно помыть с помощью душа. Главное, не забудьте укутать горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать вымывания почвы. Достаточно взять обычный продуктовый пакет и аккуратно завязать «узел» вокруг ствола растения. Факт: тщательная регулярная очистка растений поможет также вовремя выявить болезни и вредителей. А далее позаботимся об увлажнении!

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова

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