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Более 700 школьников собрал праздник в рамках марафона «Наши дети» в Слуцке

23 декабря 2023 14:42
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Шествие сказочных героев, интерактивные площадки и новогоднее представление. Благотворительный областной праздник собрал порядка 700 школьников со всех уголков региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 700 школьников собрал праздник в рамках марафона «Наши дети» в Слуцке-1

Такое мероприятие проходит ежегодно в рамках марафона «Наши дети». На этот раз центром притяжения стала культурная столица Беларуси – город Слуцк. Для ребят и их родителей организовали множество мероприятий. На улице работали сказочные площадки, аниматоры и фотозоны. А в резиденции Деда Мороза можно было заняться декупажем и попасть на новогодний аквагрим.

Более 700 школьников собрал праздник в рамках марафона «Наши дети» в Слуцке-4

– Мне рисуют снежинку и всякие другие зимние узоры, потому что это все же символ зимы, Нового года.

– Мы рисуем на зимнюю тематику, зимние узоры: метелица где-то, где-то снежиночки. Создаем новогоднее настроение.

Более 700 школьников собрал праздник в рамках марафона «Наши дети» в Слуцке-7

На Новый год я загадал такой планшет, на котором можно рисовать. Очень дорогой, но очень профессиональный. Мне нравится, потому что я художник уже два года. Маме я подарю очень много пожеланий. Конвертик такой, а внутри будут сердечки маленькие, с пожеланиями.

Более 700 школьников собрал праздник в рамках марафона «Наши дети» в Слуцке-10

Самым ярким и долгожданным моментом стало масштабное шествие сотни дедов морозов и снегурочек. После этого ребята могли подойти к любому понравившемуся герою. Прочитать стихотворение, загадать самое сокровенное желание и, конечно, получить сладкий подарок.

# Благотворительная акция # общество

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