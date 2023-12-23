Более 700 школьников собрал праздник в рамках марафона «Наши дети» в Слуцке

Шествие сказочных героев, интерактивные площадки и новогоднее представление. Благотворительный областной праздник собрал порядка 700 школьников со всех уголков региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мероприятие проходит ежегодно в рамках марафона «Наши дети». На этот раз центром притяжения стала культурная столица Беларуси – город Слуцк. Для ребят и их родителей организовали множество мероприятий. На улице работали сказочные площадки, аниматоры и фотозоны. А в резиденции Деда Мороза можно было заняться декупажем и попасть на новогодний аквагрим.

– Мне рисуют снежинку и всякие другие зимние узоры, потому что это все же символ зимы, Нового года. – Мы рисуем на зимнюю тематику, зимние узоры: метелица где-то, где-то снежиночки. Создаем новогоднее настроение.

На Новый год я загадал такой планшет, на котором можно рисовать. Очень дорогой, но очень профессиональный. Мне нравится, потому что я художник уже два года. Маме я подарю очень много пожеланий. Конвертик такой, а внутри будут сердечки маленькие, с пожеланиями.