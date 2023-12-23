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Каким будет март, можно узнать уже сейчас – народные приметы на конец декабря

23 декабря 2023 15:44
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них – в программе «Плюс-минус».

Каким будет март, можно узнать уже сейчас – народные приметы на конец декабря-1

25 декабря – Спиридон Солнцеворот. С этого времени ночь начинала убывать, а день – прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

Каким будет март, можно узнать уже сейчас – народные приметы на конец декабря-4

26 декабря – Евстрафиев день. «Мученик Евстрат солнышку рад», – говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

Каким будет март, можно узнать уже сейчас – народные приметы на конец декабря-7

28 декабря – Трифонов день. Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», – говорили люди. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.

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# Народные приметы # общество

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