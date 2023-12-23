Каким будет март, можно узнать уже сейчас – народные приметы на конец декабря

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них – в программе «Плюс-минус».

25 декабря – Спиридон Солнцеворот. С этого времени ночь начинала убывать, а день – прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

26 декабря – Евстрафиев день. «Мученик Евстрат солнышку рад», – говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.