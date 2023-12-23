Прямой эфир

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю

23 декабря 2023 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Погодная ситуация остается нестабильной! Осадки в виде дождя на предстоящей неделе сменятся мокрым снегом, рассказали в программе «Плюс-минус».

Это будет связано с понижением температур ниже нуля в ночные часы, что представляет собой потенциальную опасность для водителей и пешеходов. На дорогах сохранится гололедица. В дневные часы, если сравнивать с минувшей неделей, ситуация существенно не изменится, правда, общую картину обещает дополнить солнце.

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-1

В среднем температура воздуха днем продолжит колебаться в пределах +1 °C...+3 °C. В юго-западной части страны плюсовая отметка сохранится и ночью, а дневной температурный максимум составит +7 °C. Максимальное количество осадков в регионе придется на 26 и 29 декабря. Самые холодные ночи с показателем -5 °C ощутят жители Витебской области.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-10

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-12

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-14

До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе.

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Более 700 школьников собрал праздник в рамках марафона «Наши дети» в Слуцке
23 декабря 2023 14:42

Более 700 школьников собрал праздник в рамках марафона «Наши дети» в Слуцке

«Белая Русь» и ЛДПБ выдвинули кандидатов на выборы-2024
23 декабря 2023 14:14

«Белая Русь» и ЛДПБ выдвинули кандидатов на выборы-2024

Подготовку к Форуму регионов – 2024 обсудили в Полоцке под руководством Натальи Кочановой
23 декабря 2023 13:52

Подготовку к Форуму регионов – 2024 обсудили в Полоцке под руководством Натальи Кочановой