Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Погодная ситуация остается нестабильной! Осадки в виде дождя на предстоящей неделе сменятся мокрым снегом, рассказали в программе «Плюс-минус».
Это будет связано с понижением температур ниже нуля в ночные часы, что представляет собой потенциальную опасность для водителей и пешеходов. На дорогах сохранится гололедица. В дневные часы, если сравнивать с минувшей неделей, ситуация существенно не изменится, правда, общую картину обещает дополнить солнце.
В среднем температура воздуха днем продолжит колебаться в пределах +1 °C...+3 °C. В юго-западной части страны плюсовая отметка сохранится и ночью, а дневной температурный максимум составит +7 °C. Максимальное количество осадков в регионе придется на 26 и 29 декабря. Самые холодные ночи с показателем -5 °C ощутят жители Витебской области.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе.