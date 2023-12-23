Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Погодная ситуация остается нестабильной! Осадки в виде дождя на предстоящей неделе сменятся мокрым снегом, рассказали в программе «Плюс-минус».

Это будет связано с понижением температур ниже нуля в ночные часы, что представляет собой потенциальную опасность для водителей и пешеходов. На дорогах сохранится гололедица. В дневные часы, если сравнивать с минувшей неделей, ситуация существенно не изменится, правда, общую картину обещает дополнить солнце.