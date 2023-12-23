«Белая Русь» и ЛДПБ выдвинули кандидатов на выборы-2024

Масштабная электоральная кампания в активной фазе. В феврале впервые в истории в Беларуси пройдет единый день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем выбирать депутатов разных уровней: от поселковых советов до Палаты представителей. Разумеется, самое активное участие в процессе принимают политические силы страны. Выдвижение кандидатов – главный вопрос, вынесенный на повестку съезда самой молодой партии «Белой Руси».

Преподаватели, инженеры и медики – претендентами на депутатский портфель стали 72 человека. Это представители всех регионов страны – как члены Высшего политического совета, так и рядовые партийцы. Это люди с высшим образованием и опытом работы на госпредприятиях. К слову, на выборы-2024 кандидаты от «Белой Руси» пойдут с единой программой. Ее представители партии также утвердили в ходе сегодняшнего съезда.

Валентина Манушенко, председатель Костюковичского районного отделения партии «Белая Русь»:

Наша партия «Белая Русь» достаточно молодая. Но я считаю, что в ряды нашей партии должны приходить (и приходят) достойные люди. Настоящие патриоты Республики Беларусь.

Алексей Богданов, член Высшего политического совета партии «Белая Русь»:

Чем отличается кандидат от «Белой Руси» от остальных – это тем, что он наиболее принципиальный, наиболее честный, наиболее порядочный и наиболее способный. Должен общаться с народом, честно смотря в глаза каждому человеку. И любую проблему пропускать через себя. Когда мы будем пропускать через сердце любую проблему простого человека, люди будут верить, доверять и двигаться с нами вперед.

Своих кандидатов представили сегодня и либерал-демократы. Участвовать в электоральной гонке будет 71 партиец. В списке – представители частного бизнеса, ветераны силовых ведомств, работники системы образования и реального сектора экономики. Это люди с разным бэкграундом и багажом знаний, но всех их объединяет искренняя любовь и преданность своей стране. Именно это качество в партии называют ключевым.