Лисички, опята, белые грибы и рыжики. Какие грибы больше всего накапливают радиацию?

Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет грибной сезон. О чем нужно помнить, отправляясь в лес на «тихую охоту», рассказали в программе «Плюс-минус» .

Лариса Карбанович, ведущий специалист государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»:

Если идешь в лес, неплохо знать, какая там радиационная обстановка. Есть определенные запреты. Например, если плотность загрязнения в лесном квартале более 2 Кюри, не рекомендуется собирать грибы. Знак предупреждающий будет говорить о том, что сбор грибов и ягод разрешен с обязательным дозиметрическим контролем.

Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

Какие грибы лучше всего собирать? Они условно разделены на слабонакапливающие, средненакапливающие и сильнонакапливающие радионуклиды.