Белоруска о грибном сезоне: «Я заработала себе на окна»

Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни белорусов. В разгаре – сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более погода способствует тихой охоте.

Бабье лето включает режим прогрева. На неделе только 23 сентября стал самым теплым днем за 15 лет, и это только в Минске. Кстати, дары природы можно встретить и в столичных парках. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.

Евгения Кибисова, жительница деревни Канаши:

За лисички я заработала себе денежек на ПВХ – окошки поставить. Пенсию откладывала, а на эти денежки жила. Купляла внукам вкусняшки, продукты, якия надо.

Щелбовский лес Евгения Степановна чтит всей душой. Рассказывает, как он спасал мирное население во время войны. Как в те годы стал надежной базой сразу для семи партизанских бригад, в том числе легендарного батьки Миная. И какую роль сыграл в судьбе большой семьи, в которой выросла.