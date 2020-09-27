Белоруска о грибном сезоне: «Я заработала себе на окна»

Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни белорусов. В разгаре – сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более погода способствует тихой охоте.
Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни белорусов. В разгаре – сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более погода способствует тихой охоте.
Бабье лето включает режим прогрева. На неделе только 23 сентября стал самым теплым днем за 15 лет, и это только в Минске. Кстати, дары природы можно встретить и в столичных парках. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.
Евгения Кибисова, жительница деревни Канаши:
За лисички я заработала себе денежек на ПВХ – окошки поставить. Пенсию откладывала, а на эти денежки жила. Купляла внукам вкусняшки, продукты, якия надо.
Щелбовский лес Евгения Степановна чтит всей душой. Рассказывает, как он спасал мирное население во время войны. Как в те годы стал надежной базой сразу для семи партизанских бригад, в том числе легендарного батьки Миная. И какую роль сыграл в судьбе большой семьи, в которой выросла.
Евгения Кибисова:
Лес нас выгадаваў. Нас было в семье восемь детей. У папки с мамкой. И бабушка с нами жила. И мы ходили в лес, как только подросли – и до школы, и в школу – босиком. Мы ни разу не обувались, у нас обуви не было. И ягодки, чернику особенно собирали. И мамка возила ее в Витебск, продавала на базаре, и тогда нас одевала к школе.
Боровиков, подосиновиков, лисичек к концу сентября стало меньше. Зато для курочек, говорит хозяйка, сейчас раздолье. Эти грибы хоть и называют условно съедобными, есть их можно. Также как грузди, рядовки, говорушки, зеленки. Вот только готовить надо более тщательно. В Витебской области за пять лет зафиксировали 32 случая отравления грибами. Одна женщина умерла совсем недавно. Накануне она ела грибы.
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