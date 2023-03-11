Как снять ролик на 10 миллионов просмотров? Рассказали белорусские TikTok-блогеры

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с блогерами. Makss и Lerra Baby, как вы начали заниматься блогингом? Как осознали, что хотите посвящать этому все свое свободное время?

Makss Baby:

Начал снимать на YouTube. Уже 1 000 подписчиков. Потом как-то забросил. Потому что там все меня обсуждали, говорили, что это не мое. И вот потом узнал, что такое TikTok, скачал, начал снимать себя дома. И потом попал вот к таким ребятам. Познакомился с Лерой, еще с миллионниками. И начали сниматься.

Lerra Baby:

Я снимала тоже на YouTube всякие челленджи. А потом как у Макса ситуация, начали гнобить в школе: ты ничего не сможешь. Начали смеяться. И в самом-самом начале 2020 года я узнала, что такое TikTok, когда пришла к ребятам в команду сниматься. До этого я снимала в Musical просто танцевалки. У меня было уже 500 подписчиков. И я пришла к ребятам, мы начали снимать реальный формат. Потом к нам присоединился Макс. Нас было человек 20 в команде.

Стюша Тайм:

Вы сами пишите сценарий или с командой?

Lerra Baby:

Мы сами себе все придумываем. Но если мы хотим устроить мозговой штурм, мы собираемся в комнате и начинаем прописывать.

Makss Baby:

Читаем книги, иногда выходим на прогулку на улицу смотреть за всем, что происходит. И бывает такое, что в голову что-то стрельнет и берем заметки, пишем и снимаем. Стюша Тайм:

Один из ваших социальных роликов набрал 10 миллионов просмотров. Сложно будет повторить успех?

Lerra Baby:

Просто мы сняли его от души про жизненную ситуацию, которая у людей бывает, когда они расстаются, но они настолько тоскуют по второй половинке, что если есть возможность остановить время и вернуться к ней, то он это сделает. Makss Baby:

Повторить можно. Когда ты сделал первый раз, само собой, лучше может не получиться, потому что это был первый раз и он запомнился.

Стюша Тайм:

Часто сталкиваетесь с хейтом? Makss Baby:

Редко. Lerra Baby:

Единицы. Из-за того что мы делаем это от души, людям не до чего докопаться.

Makss Baby:

Мы чувствуем своих подписчиков. Мы им дарим тепло, любовь. И они нам это отдают взаимностью. Стюша Тайм:

Вас часто узнают на улице?

Lerra Baby:

Мы когда ездим в метро, нас исподтишка пытаются сфоткать. Это очень мило на самом деле. То есть куда бы мы ни шли, всегда пытаются сфоткать, подойти. Но очень многие боятся подойти, познакомиться, поздороваться, сфоткаться. Они очень боятся. И пишут в эфирах: «Мы вас видели, но так боялись подойти». Как будто бы мы их съели, если бы они к нам подошли. Стюша Тайм:

Думали организовать фан-встречу?