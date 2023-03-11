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В Минске организовали пункты выдачи лопат. Некоторые работают круглосуточно

11 марта 2023 12:51
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Новости Беларуси. Коммунальщики Минска из-за вчерашнего снегопада увеличили количество техники для уборки дворов и проездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске организовали пункты выдачи лопат. Некоторые работают круглосуточно-1

К сотне машин, тракторов и погрузчиков, имеющихся у ЖКХ, дополнительно привлечены из сторонних организаций еще 50 единиц техники. Что касается рабочих рук, то их тоже много не бывает: снег мокрый, тяжелый. С самого утра во всех районах города трудятся 1 900 не только дворников. Жители столицы также не остаются в стороне: для этого организовано более 80 пунктов выдачи лопат. Некоторые из них работают круглосуточно.

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# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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