В Минске организовали пункты выдачи лопат. Некоторые работают круглосуточно

К сотне машин, тракторов и погрузчиков, имеющихся у ЖКХ, дополнительно привлечены из сторонних организаций еще 50 единиц техники. Что касается рабочих рук, то их тоже много не бывает: снег мокрый, тяжелый. С самого утра во всех районах города трудятся 1 900 не только дворников. Жители столицы также не остаются в стороне: для этого организовано более 80 пунктов выдачи лопат. Некоторые из них работают круглосуточно.

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